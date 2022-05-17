Плен или обмен. Каков статус сдавшихся защитников Мариуполя

264 защитника Мариуполя покинули территорию металлургического комбината "Азовсталь". Это была совместная операция ГУР Минобороны, Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Пограничной службы, представители которых заблокированы в помещениях предприятия.

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Места содержания. Куда отвезли бойцов с "Азовстали"

53 тяжелораненых военнослужащих были отправлены в центральную районную больницу города Новоазовск Донецкой области. Этот населенный пункт с августа 2014 года находится на неподконтрольной правительству Украины территории.

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"Еще 211 человек через "гуманитарный коридор" были доставлены в Еленовку", – уточнила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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Азовсталь. Трагедия в прямом эфире

Речь, скорее всего, идет о поселке городского типа в Волновахском районе Донецкой области, который также оккупирован. До 24 февраля 2022 года местная исправительная колония №120 пустовала – удерживаемых там перевели в другие подобные на оккупированной территории Донецкой области. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Еленовку начали использовать как место содержания украинских военнопленных и гражданских лиц, которых Россия подозревает в сотрудничестве с украинской армией и силовыми структурами. Сейчас колонию, по информации Фокуса, контролируют россияне, в частности представители Росгвардии.

Гарантии безопасности. Кто вел переговоры об освобождении бойцов "Азова"

"Для дальнейшего возвращения домой будет осуществлена процедура обмена", – сказала Маляр. Когда это произойдет – не известно. По некоторым данным, в больнице Новоазовска тяжелораненым бойцам сначала окажут медицинскую помощь.

Ранее эксперты говорили, что обмен – один из наиболее вероятных вариантов освобождения защитников Мариуполя, потому что российская сторона не согласится на процедуру экстракции – вывод третьим государством заблокированных на "Азовстали" бойцов, в частности, полка Нацгвардии "Азов".

[ + – ] На территории "Азовстали" остаются несколько сотен военнослужащих Фото: Getty Images

"Информация, которой мы владеем на данный момент, свидетельствует, что военнослужащие сдались в плен под какие-то гарантии. Как их будут освобождать, на каких условиях – непонятно", – говорит юрист-международник Виталий Хекало. Он вспоминает, как в начале апреля в плен в Мариуполе сдались военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты: "Тогда переговоры о сдаче в плен велись на уровне командира подразделения и стороны противника. На этот раз – на высшем политическом при участии президента Украины Владимира Зеленского и международных партнеров. Поэтому, возможно, гарантии более надежные".

В ожидании обмена. Кто остался на "Азовстали"

Юрист отмечает, что в краткосрочной перспективе раненым украинским военнослужащим россияне обязаны предоставлять медицинскую помощь, и они будут в приоритете для освобождения.

Всех остальных должны содержать в надлежащих условиях.

"Скорее всего, статус колонии, в которую привезли пленных из "Азовстали", изменен – это лагерь для военнопленных. В Женевских конвенциях записано, что он должен находится в безопасном месте, вдалеке от зоны ведения боевых действий, чтобы гарантировать сохранение жизни и здоровья военнопленных", – поясняет Хекало.

Накануне операции в Мариуполе был объявлен режим тишины, который сохраняется до 17 мая.

После "эвакуации" на территории "Азовстали" остаются несколько сотен военнослужащих. У них ограниченный запас еды, воды, лекарств.

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