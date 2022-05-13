Экстракция бойцов с "Азовстали" без согласия РФ невозможна, – эксперт

По словам Михаила Жирохова, корабли не будут прорываться через заблокированный россиянами Керческий пролив для эвакуации украинских защитников.

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Провести операцию по экстракции, то есть эвакуации украинских военных с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе в нынешних условиях без согласия российской стороны невозможно. Такое мнение в интервью Фокусу выразил военный эксперт Михаил Жирохов.

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"Экстракция без согласия России невозможна. Не будут какие-то суда прорываться через полностью контролируемый россиянами Керченский пролив, чтобы забрать бойцов с "Азовстали", как об этом говорят родственники военнослужащих", – говорит военный эксперт Михаил Жирохов.

Он вспоминает два примера из истории.

Первая – Дюнкеркская операция 1940 года. Тогда части французских, британских и бельгийских войск оказались заблокированными между атлантическим побережьем и войсками Вермахта. Их эвакуировали через Ла-Манш в Британию.

Вторая – вывод военных и гражданских из анклава боснийских мусульман Жепа в бывшей Югославии в 1995 году.

"Он мог стать следующим местом массовых убийств после Сребреницы. В результате операции, в которой участие принимали и украинцы, удалось освободить людей – и гражданских, и военных. Всего – около пяти тысяч человек. Тогда принимали участие вооруженный контингент ООН и миссия Красного Креста, они были гарантами, что люди достигнут точки назначения", – говорит Жирохов.

И уточняет: в обоих случаях стороны конфликта согласовали операцию – "Дюнкерк" позволил Гитлер, Жепу – сербы.

Полное интервью с военным экспертом Михаилом Жироховым можно прочитать на сайте Фокуса.