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Воєнний фокус Російсько-українська війна Ситуація на Азовсталі

Екстракція бійців з "Азовсталі" без згоди РФ неможлива, — експерт

Тетяна Катриченко
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Фото: Скриншот | Експерт оцінив перспективи екстракції українських військових із "Азовсталі"

За словами Михайла Жирохова, кораблі не прориватимуться через заблоковану росіянами Керченську протоку для евакуації українських захисників.

Провести операцію з екстракції, тобто евакуації українських військових із території заводу "Азовсталь" у Маріуполі за нинішніх умов без згоди російської сторони неможливо. Таку думку в інтерв'ю Фокус висловив військовий експерт Михайло Жирохов.

"Екстракція без згоди Росії неможлива. Не будуть якісь суди прориватися через повністю контрольовану росіянами Керченську протоку, щоб забрати бійців з "Азовсталі", як про це кажуть родичі військовослужбовців", – каже військовий експерт Михайло Жирохов.

Він згадує два приклади з історії.

Перша – Дюнкеркська операція 1940 року. Тоді частини французьких, британських та бельгійських військ виявилися заблокованими між атлантичним узбережжям та військами Вермахту. Їх евакуювали через Ла-Манш до Британії.

Друга – виведення військових та цивільних з анклаву боснійських мусульман Жепа у колишній Югославії у 1995 році.

"Він міг стати наступним місцем масових вбивств після Сребрениці. В результаті операції, в якій участь брали і українці, вдалося звільнити людей – і цивільних, і військових. Усього – близько п'яти тисяч людей. Тоді брали участь озброєний контингент ООН та місія Червоного Хреста, вони були гарантами, що люди досягнуть точки призначення", – каже Жирохов.

І уточнює: в обох випадках сторони конфлікту узгодили операцію – Дюнкерк дозволив Гітлер, Жепу – серби.

Повне інтерв'ю з військовим експертом Михайлом Жироховим можна прочитати на сайті Фокусу.