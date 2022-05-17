Полон чи обмін. Який статус захисників Маріуполя, котрі здались
264 захисники Маріуполя залишили територію металургійного комбінату "Азовсталь". Це була спільна операція ГУР Міноборони, Збройних Сил України, Національної гвардії, Прикордонної служби, представники яких заблоковані в приміщеннях підприємства.
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Місця утримання. Куди відвезли бійців з "Азовсталі"
53 тяжкопоранені військовослужбовці були відправлені до центральної районної лікарні міста Новоазовськ Донецької області. Цей населений пункт із серпня 2014 року знаходиться на непідконтрольній уряду України території.
"Ще 211 осіб через "гуманітарний коридор" було доставлено до Оленівки", – уточнила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.Важливо
Йдеться, швидше за все, про селище міського типу у Волноваському районі Донецької області, яке також окуповане. До 24 лютого 2022 року місцева виправна колонія №120 була порожньою — утримуваних там перевели в інші подібні на окупованій території Донецької області. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Оленівку почали використовувати як місце утримання українських військовополонених і цивільних осіб, яких Росія підозрює у співпраці з українською армією і силовими структурами. Наразі колонію, за інформацією Фокусу, контролюють росіяни, зокрема представники Росгвардії.
Гарантії безпеки. Хто вів переговори щодо звільнення бійців "Азова"
"Для подальшого повернення додому буде здійснено процедуру обміну", — сказала Маляр. Коли це станеться — невідомо. За деякими даними, у лікарні Новоазовська тяжкопораненим бійцям спочатку нададуть медичну допомогу.
Раніше експерти говорили, що обмін — один із найімовірніших варіантів звільнення захисників Маріуполя, тому що російська сторона не погодиться на процедуру екстракції — виведення третьою державою заблокованих на "Азовсталі" бійців, зокрема полку Нацгвардії "Азов".
"Інформація, якою ми володіємо наразі, свідчить, що військовослужбовці здалися в полон під якісь гарантії. Як їх звільнятимуть, на яких умовах — незрозуміло", — каже юрист-міжнародник Віталій Хекало. Він згадує, як на початку квітня у полон у Маріуполі здалися військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти: "Тоді переговори про здачу в полон велися на рівні командира підрозділу та сторони противника. Цього разу — на найвищому політичному за участю президента України Володимира Зеленського і міжнародних партнерів. Тому, можливо, гарантії надійніші".
В очікуванні обміну. Хто залишився на "Азовсталі"
Юрист зазначає, що в короткостроковій перспективі пораненим українським військовослужбовцям росіяни зобов'язані надавати медичну допомогу, і вони будуть у пріоритеті для звільнення.
Усі інші повинні утримуватися в належних умовах.
"Швидше за все, статус колонії, в яку привезли полонених з "Азовсталі", змінено — це табір для військовополонених. У Женевських конвенціях записано, що він має бути в безпечному місці, далеко від зони ведення бойових дій, щоб гарантувати збереження життя і здоров'я військовополонених", — пояснює Хекало.
Напередодні операції у Маріуполі було оголошено режим тиші, який зберігається до 17 травня.
Після "евакуації" на території "Азовсталі" залишаються кілька сотень військовослужбовців. Вони мають обмежений запас їжі, води, ліків.Важливо