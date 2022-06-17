"У Росії є право": Путін виправдав повномасштабне вторгнення ЗС РФ в Україну

За словами глави Кремля, росіяни, вбиваючи українців, відстоюють право своєї країни на вільний і безпечний розвиток.

Рішення про повномасштабне вторгнення ЗС РФ в Україну було вимушеним, оскільки Росія мала відстоювати свою безпеку. Таку заяву в межах засідання 25-го Петербурзького міжнародного економічного форуму зробив президент країни-агресора Володимир Путін.

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За його словами, вторгнення ЗС РФ в Україну стало рятувальним колом для країн Заходу, які вирішили "звалити на Москву" всі свої економічні прорахунки.

Путін у ході виступу на ПМЕФ-2022 вирішив виправдати повномасштабну війну проти України та заявив, що Росія повинна була відстоювати свою безпеку на тлі загроз.

"У ситуації, що склалася, на тлі зростання для нас ризиків і загроз, рішення Росії про проведення спеціальної військової операції (вторгнення ЗС РФ в Україну — ред.) було вимушеним. Важким, безумовно, але вимушеним і необхідним. Це рішення суверенної країни, у якої є безумовне право, засноване на Статуті ООН, відстоювати свою безпеку", — продовжив президент Росії та заявив, що окупаційні війська виконають усі поставлені цілі на території України.

Путін висловив надію, що ЗС РФ переможуть під час війни завдяки консолідації російського суспільства, "мужності та героїзму воїнів". За словами глави Кремля, росіяни вбивають українців, відстоюючи право Росії на вільний і безпечний розвиток, проти "псевдоцінностей, розлюднення та деградації".

Під час виступу на ПМЕФ-2022 Путін укотре повторив пропагандистську тезу про те, що ЗС РФ вторглися на територію України для захисту територій і людей, які протягом останніх восьми років "страждали від київського режиму".

[ + – ] Володимир Путін виправдав повномасштабне вторгнення ЗС РФ в Україну

Нагадаємо, під час виступу на ПМЕФ-2022 Володимир Путін розкритикував санкції Євросоюзу проти Росії та заявив, що щорічні збитки від обмежень для європейських країн можуть становити близько $400 млрд.

Також Фокус у своїй статті розбирався, навіщо в Київ приїхали Макрон, Шольц і Драґі та чи допоможуть європейські політики зберегти обличчя Володимиру Путіну в умовах війни проти України.