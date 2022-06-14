Если РФ хочет закончить войну — я готов обсудить это с Путиным, — Зеленский

По словам президента, глава Кремля — единственный человек, который может остановить войну и дать приказ на вывод ВС РФ с украинских территорий.

Президент Владимир Зеленский готов провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным о прекращении войны и выходе ВС РФ с украинских территорий. Об этом глава государства рассказал на пресс-конференции для представителей СМИ Дании.

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По его словам, у него нет большого желания лишний раз встречаться с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным.

Однако, как отмечает Владимир Зеленский, глава Кремля — единственный человек, который может остановить полномасштабную войну в Украине и дать приказ на вывод оккупационных войск с наших территорий. Если Россия заинтересована в прекращении вооруженного конфликта — представители Москвы должны сесть за стол переговоров с украинской делегацией.

Более того, как утверждает Владимир Зеленский, он готов обсуждать с Владимиром Путиным прекращение войны в Украине как с посредниками, так и без их участия.

"Стол переговоров об Украине без Украины невозможен. Можем говорить с посредниками, можем говорить без посредников — мне все равно. Если РФ готова закончить войну, а значит, покинуть наши территории — в любой момент к такому формату я лично готов", — продолжил глава государства и добавил, что необходимо использовать любые возможности, которые позволят остановить полномасштабную войну.

В ходе пресс-конференции Зеленский заявил, что солдаты ВС РФ совершают военные преступления на территории Украины, убивая мирных жителей, насилуя женщин и депортируя граждан на территорию страны-агрессора. Также президент развеял миф российской пропаганды о том, что оккупанты вторглись для защиты русскоязычного населения.

"Большинство городов, которые они (ВС РФ — ред.) полностью разрушили, где нет ни зданий, ни людей — в большинстве этих городов были русскоязычные граждане. И они сейчас переходят на украинский язык из-за того, что они шокированы, как российская армия могла так поступить с ними", — подытожил Зеленский в ходе пресс-конференции.

Напомним, 12 июня президент Турции Реджеп Эрдоган анонсировал переговоры с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Также в Офисе президента Украины назвали условие для возобновления переговоров по урегулированию войны. Советник главы ОП Михаил Подоляк предупреждал, что украинская делегация вернется в переговорный процесс в случае, если военная ситуация на Донбассе изменится и Россия не сможет диктовать Киеву свои условия.