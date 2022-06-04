"Погружаются в неадекватность": Подоляк объяснил, почему Украина не ведет переговоры с РФ

По словам советника главы ОП, Россия отказывается идти на уступки, пользуясь численным преимуществом своих войск на Донбассе.

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Украина может вернуться к переговорам с Россией для прекращения войны. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал условия в интервью изданию "Медуза".

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По его словам, для возобновления переговоров должна измениться военная ситуация. Сейчас Россия считает, что из-за большой концентрации сил на Донбассе может диктовать украинцам свои условия, но когда видимого преимущества не будет — Кремлю придется вернуться к переговорному процессу.

Еще одно условие — Россия должна перестать настолько активно обстреливать города крылатыми ракетами. Прекращение обстрелов покажет, что она готова разговаривать. Пока же Кремль пытается давить на Украину и Запад с помощью шантажа: предлагает разблокировать продовольственные поставки в обмен на снятие санкций.

"Судя по публичным заявлениям различных субъектов Российской Федерации, мы понимаем, что ребята мягко говоря очень глубоко погружаются в неадекватность. В принципе, это тоже стратегия. Потом в рамках международного трибунала ты можешь сказать, что был в состоянии аффекта и не отдавал отчет своим действиям", — высказался советник главы ОП.

Он добавил, что в переговорах должны участвовать адекватные и интеллектуальные люди, которые вникают в причинно-следственные связи, а не используют пропагандистские клише, как сейчас это делает российская делегация. Как считает Михаил Подоляк, все вопросы в РФ сейчас исключительно принимает только президент Владимир Путин, поэтому ей не хватает субъектности. В результате участники переговоров "как попугаи" цитируют своих пропагандистов вместе того, чтобы приводить конструктивные аргументы.

"Если решение принимает только господин Путин, то, наверное, весь переговорный процесс должен идти по линии президентов. Возможно, в присутствии делегаций и тех или иных посредников", — предположил представитель ОП. — "Но подготовка встречи президентов должна решаться на уровне переговорных групп. И это, кстати, можно было бы возобновить".

Ранее в интервью Михаил Подоляк спрогнозировал, когда закончится война в Украине. По его словам, боевые действия в текущем могут продлиться еще полгода.

В конце мая Михаил Подоляк сообщил, что Россия устроила истерику из-за поставок Украине РСЗО MLRS. В Кремле опасаются дальнобойной артиллерии и требуют, чтобы США не поставляли такие системы украинцам.