У Зеленского заявили, что РФ устроила истерику из-за поставок Украине дальнобойной РСЗО MLRS

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, Россия "писает себе в штаны" сразу в случае, если оппонент получает равноценное вооружение.

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Власти Российской Федерации устроили истерику после того, как были анонсированы поставки Украине дальнобойной реактивной артиллерии MLRS. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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В частности, член делегации на переговорах с Россий недоумевает текущей политикой Кремля после того, как ВС РФ вторглись на территорию Украины, убили тысячи мирных жителей и разрушили сотни населенных пунктов.

По его словам, после того, как в СМИ появилась информация о поставках Украине американских РСЗО MLRS с дальностью действий свыше 100 километров, военно-политическое руководство страны-агрессора стало требовать от США не отправлять в Киев подобное вооружение.

Более того, как отмечает Подоляк, россияне из-за врожденной трусости считают своим законным правом применять ядерное и химическое оружие против мирного населения.

"Дикий визг стоит сейчас над всем российским болотом: "Только не это! Только не давайте им реактивные дальнобойные системы! Только не оружие возмездия!"… Что это значит? Только одно. Россия способна воевать исключительно против безоружных мирных граждан и сразу же "писает" себе в штаны, если оппонент получает равноценное оружие", — добавил Подоляк, комментируя возможные поставки MLRS украинской армии.

[ + – ] РФ устроила истерику из-за поставок американской дальнобойной РСЗО MLRS

Напомним, 27 мая телеканал CNN сообщил о том, что США готовятся отправить передать Украине дальнобойную реактивную артиллерию MLRS. Как отмечали журналисты, администрация президента Джо Байдена в ближайшее время может расширить арсенал поставляемого вооружения Киеву и включить в него необходимые РСЗО.

Глава Офиса президента Андрей Ермак, комментируя возможные поставки РСЗО MLRS, утверждал, что дальнобойная артиллерия может решить кризис продовольствия и приблизить победу Украины в полномасштабной войне против РФ.

Также американские СМИ утверждали, что помимо РСЗО MLRS, США могут отправить в Украину реактивную артиллерию HIMARS и ракеты M31 GMLRS.