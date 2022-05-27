Можно решить кризис продовольствия: Ермак объяснил важность поставок MLRS

По мнению главы ОП, на украинской территории можно избежать начала Третьей мировой войны, если победить РФ военным путем.

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Глава Офиса Президента Андрей Ермак призвал западных партнеров как можно скорее передать Украине американские системы залпового огня (MLRS). Об этом он написал в своем телеграм-канале.

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Ермак поблагодарил Запад за поставку артиллерии и другого вооружения, но отметил, что остановить российскую армию и получить существенное преимущество Украина сможет именно благодаря современным MLRS.

"Они нужны нам уже на вчера, как и системы ПВО, танки и другое оружие, которое мы просим для того, чтобы остановить наступление россиян и освободить временно оккупированные территории", — подчеркивает Ермак.

Таким образом, по мнению главы ОП, можно решить проблему с разблокировкой украинских портов и продовольственным кризисом.

Также можно избежать Третьей мировой войны, если победить РФ военным путем на украинской территории, попутно усиливая давление на вражескую экономику.

Ермак призвал скорее принимать нужные решения, потому как Украина платит жизнью людей и разрушенными городами.

Отметим, что отставной генерал-майор армии Австралии Мик Райан считает возможную передачу MLRS Украине стратегическим шагом, который может изменить ход боевых действий.

Напомним, Подоляк также призвал передать Украине MLRS так как РФ использует в Украине самое мощное неядерное оружие.

Установки HIMARS будут полезны украинской армии хотя бы тем, что они более точные в сравнении с РСЗО "Ураган" или "Смерч".