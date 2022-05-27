РФ уже применяет в Украине самое мощное неядерное оружие: Подоляк показал видео

Советник главы ОП упрекнул западных партнеров, которые не поставляют украинской армии РСЗО, опасаясь эскалации.

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Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк показал, как российские войска применяют в Украине огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек", которая, по его словам, является самым тяжелым неядерным оружием у РФ. Соответствующее видео представитель ОП опубликовал в своем Twitter в пятницу, 27 мая.

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По словам Подоляка, некоторые страны-партнеры Украины нерешительны в вопросах поставки необходимого вооружения украинским войска в связи с опасениями по поводу эскалации боевых действий. Советник главы ОП отметил, что Россия в свою очередь уже применяет против украинцев свое самое тяжелое неядерное оружие, которое может заставить "людей гореть заживо".

"Может, пора дать ответ извергам и передать Украине реактивные системы залпового огня?" — написал Подоляк.

На каком именно направлении Вооруженные силы РФ применили тяжелую огнеметную систему представитель ОП не уточнил.

ТОС-1А "Солнцепек" – одна из систем вооружения 220-мм калибра, построенная на базе танка Т72. Предназначена для выведения из строя легкобронированной техники, разрушения зданий и сооружений объемным взрывом, а также уничтожения живой силы на открытой местности и в укрепленных сооружениях. Огонь производится зажигательными или термобарическими боеприпасами, а поражение цели происходит за счет поля высокой температуры и избыточного давления. ТОС-1А "Солнцепекʼ была принята на вооружение в РФ в 2001 году.

Напомним, в конце марта этого года украинские военные из 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" захватили российскую транспортно-заряжающую машину ТОС-1А "Солнцепек". Уже в апреле бойцы Вооруженных Сил Украины применили технику против оккупантов на Изюмском направлении.

А накануне 9 мая, по данным украинских военных, противник ударил "Солнцепеком" по своим же позициям на Запорожском направлении.