Украинские военные впервые применили ТОС-1 "Солнцепек" по российским войскам

Как заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, огонь велся на Изюмском направлении, где ВСУ держат оборону от ВС РФ.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Украинские военные на Изюмском направлении применили российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" по войскам агрессора. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

По словам Братчука, бойцы ВСУ впервые отстрелялись по позициям ВС РФ в Изюмском направлении. Украинская армия ведет тяжелые бои с российскими войсками.

Также спикер ОВА добавил, что боекомплект и заряжающая машина в распоряжении войск также имеется.

Ранее бойцы 93-й бригады ВСУ захватили транспортно-заряжающую машину для установки во время боев под Харьковом.

ТОС-1А "Солнцепек" — это российская тяжелая огнеметная система залпового огня 220-мм калибра, построенная на базе танка Т-72. Она ведет огонь зажигательными или термобарическими снарядами из 24 направляющих.

Напомним, 4 апреля ВСУ получили новый трофей — станцию разведки СНАР-10М1.

23 марта ВСУ захватили одну из самых мощных станций РЭБ "Красуха-4", которая способна обнаруживать и блокировать радары в радиусе 300 км.