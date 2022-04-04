У ВСУ новый трофей: российская станция разведки СНАР-10М1 (фото)

Бойцы захватили установку на севере Украины. Заявляется, что она способна выявлять танки на дистанции до 35 км.

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Украинские военные захватили очередной трофей. На этот раз бойцы заполучили мобильную радиолокационную станцию разведки движимых целей СНАР-10М1. Об этом сообщает Defense Express.

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На севере Украины силы обороны захватили одну из последних разработок российского ВПК — СНАР-10М1, который поставляется в армию РФ с середины 2004 года.

[ + – ] СНАР-10М1 Фото: Википедия

СНАР-10М1- это модернизация советской машины, на которую установили новый радар и обновили всю элементную базу. Установка предназначена для разведки движимых целей: колонны, одиночные цели, летальные аппараты на малой высоте.

Характеристики установки позволяют обнаруживать танки на дистанции до 35 км. Утверждается, что РЛС способна выявить человека на дистанции 15 км. Базой для станции служит МТ-ЛБ.

Напомним, 31 марта ВСУ захватили один из элементов новейшего российского комплекса ПВО "Барнаул-Т".

23 марта украинские военные захватили одну из самых мощных станций РЭБ в РФ "Красуху-4".