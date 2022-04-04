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Воєнний фокус Російсько-українська війна

У ЗСУ новий трофей: російська станція розвідки СНАР-10М1 (фото)

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трофеї зсу
Фото: Генштаб ВСУ | Трофейна РЛС СНАР-10М1

Українські військові захопили черговий трофей. На цей раз бійці отримали мобільну станцію радіолокації розвідки рухомих цілей СНАР-10М1. Про це повідомляє Defense Express.

На півночі України сили оборони захопили одну з останніх розробок російського ВПК — СНАР-10М1, яку постачають в армію РФ із середини 2004 року.

станція розвідки
СНАР-10М1
Фото: Вiкiпедiя

СНАР-10М1 — це модернізація радянської машини, на яку встановили новий радар і оновили всю елементну базу. Установка призначена для розвідки рухомих цілей: колони, одиночні цілі, летальні апарати на малій висоті.

Характеристики установки дозволяють виявляти танки на відстані до 35 км. Стверджується, що РЛС здатна виявити людину на дистанції 15 км. Базою станції служить МТ-ЛБ.

Нагадаємо, 31 березня ЗСУ захопили один із елементів новітнього російського комплексу ППО "Барнаул-Т".

23 березня українські військові захопили одну з найпотужніших станцій РЕБ у РФ "Красуху-4".