ЗСУ захопили один із нових російських комплексів ППО (фото)

Командно-штабна машина, яку захопили бійці під Харковом, стане джерелом розвідданих про влаштування радара, системи розпізнавання "свій-чужий" та низки інших систем.

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Українські військові захопили російську командно-штабну машину системи ППО "Барнаул-Т". Про це повідомляє The Drive.

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Бійці ЗСУ продовжують захоплювати новітні зразки російської техніки під час повномасштабної війни РФ проти України. Цього разу бійці захопили командно-штабну машину ППО комплексу "Барнаул-Т".

Її бійці захопили під час контрнаступу на північному сході Харківської області. Унікальність машини полягає в тому, що вона виконує одразу дві функції – радара та вузла керування. Тому вона може стати безцінним джерелом розвідувальної інформації для українських та іноземних відомств.

Командно-штабна машина під індексом 9С93201 була захоплена практично без пошкоджень.

Що таке "Барнаул-Т"?

"Барнаул-Т" — це комплексна система ППО, яка стоїть на озброєнні РФ з 2011 року. Призначена для поєднання різних систем протиповітряної оборони ближнього радіусу дії. Завдяки мобільності може тісно взаємодіяти із сухопутними військами. Призначена для швидкого виявлення та протидії повітряним цілям.

Як база для командно-штабної машини використовується МТ-ЛБ. У зв'язці машина може працювати із ЗРК "Тор-М", "Стріла", "Оса", зеніткою "Тунгуска", ПЗРК "Верба" та низкою інших. Цілевказування відбувається завдяки вбудованому радару 1Л122.

[ + – ] Схема роботи системи ППО

Захоплення подібної настанови обмежує здатність російських військ прикривати свої підрозділи засобами ППО. Завдяки подібним трофеям ВПС України вдається захищати небо з російської авіації навіть за місяць боїв.

Захоплений комплекс ППО — клондайк розвідданих

Як пишуть у виданні, захоплені елементи "Барнаула-Т" є безцінним джерелом розвідданих про російські системи ППО, радари та канал передавання даних. Сама можливість перевірки радара 1Л122 дасть корисну інформацію про здатність ППО РФ ближньої дії виявляти та знищувати різні загрози, зокрема невеликі БПЛА.

[ + – ] Командно-штабна машина комплексу "Барнаул-Т"

Також трофей дозволить розробити систему протидії радара. Крім радара установка має різні системи зв'язку для обміну даними. З них можна буде дізнатися, як кодуються та передаються дані. Ймовірно, транспортний засіб має ідентифікаційні дані "свій-чужий", що дозволяє уникати удару по своїх.

У той самий час фізична конструкція частин цих мобільних командних пунктів, до таких речей, як проводка, то, можливо джерелом корисної промислової інформації.

Виходячи з цього, США будуть зацікавлені в отриманні командно-штабної машини для більш глибокого аналізу в межах програми експлуатації іноземної техніки.

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