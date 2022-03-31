ВСУ захватили один из элементов новейшего российского комплекса ПВО (фото)

Командно-штабная машина, которую захватили бойцы под Харьковом, станет источником разведданных об устройстве радара, системы распознавания "свой-чужой" и ряд других систем.

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Украинские военные захватили российскую командно-штабную машину системы ПВО "Барнаул-Т". Об этом сообщает The Drive.

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Бойцы ВСУ продолжают захватывать новейшие образцы российской техники в ходе полномасштабной войны РФ против Украины. В этот раз бойцы захватили командно-штабную машину ПВО комплекса "Барнаул-Т".

Ее бойцы захватили в ходе контрнаступления на северо-востоке Харьковской области. Уникальность машины заключается в том, что она выполняет сразу две функции — радара и узла управления. Поэтому она может стать бесценным источником разведывательной информации для украинских и иностранных ведомств.

Командно-штабная машина под индексом 9С93201 была захвачена практически без повреждений.

Что такое "Барнаул-Т"?

"Барнаул-Т" — это комплексная система ПВО, которая стоит на вооружении РФ с 2011 года. Предназначена для объединения различных систем противовоздушной обороны ближнего радиуса действия. Благодаря мобильности может тесно взаимодействовать с наступающими сухопутными войсками. Предназначена для быстрого обнаружения и противодействию воздушным целям.

В качестве базы для командно-штабной машины используется МТ-ЛБ. В связке машина может работать с ЗРК "Тор-М", "Стрела", "Оса", зениткой "Тунгуска", ПЗРК "Верба" и ряд других. Целеуказание происходит благодаря встроенному радару 1Л122.

[ + – ] Схема работы системы ПВО

Захват подобной установки ограничивает способность российских войск прикрывать свои подразделения средствами ПВО. Благодаря подобным трофеям ВВС Украины удается оспаривать небо с российской авиации даже спустя месяц боев.

Захваченный комплекс ПВО — клондайк разведданных

Как пишут в издании, захваченные элементы "Барнаула-Т" являются бесценным источником разведданых о российских системах ПВО, радарах и канала передачи данных. Сама возможность проверки радара 1Л122 даст полезную информацию о способности ПВО РФ ближнего действия обнаруживать и уничтожать различные угрозы, в том числе небольшие БПЛА.

[ + – ] Командно-штабная машина комплкса "Барнаул-Т"

Также трофей позволит разработать систему для противодействия радара. Помимо радара установка имеет различные системы связи для обмена данными. Из них можно будет узнать, каким образом кодируются и передаются данные. Вероятно, транспортное средство имеет идентификационные данные "свой-чужой", что позволяет избегать удару по своим.

В то же время физическая конструкция частей этих мобильных командных пунктов, вплоть до таких вещей, как проводка, может быть источником полезной промышленной информации.

Исходя из этого США будут заинтересованы в получении командно-штабной машины для более глубокого анализа в рамках программы эксплуатации иностранной техники.

Напомним, 23 марта ВСУ захватили одну из самых мощных станций РЭБ в РФ "Красуху-4".

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