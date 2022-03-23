ЗСУ захопили одну з найпотужніших станцій радіоелектронної боротьби ЗС РФ (фото)
"Красуха-4" здатна виявляти та блокувати різні радари на дистанції до 300 км. Знахідка може зацікавити західні спецслужби.
Українські військові захопили командний модуль системи РЕБ "Красуха-4", що може стати золотою жилою для розвідки. Про це повідомляє мілітарі відділ The Drive.
Бійці захопили командний пункт за межами Києва. Військові виявили одну з двох машин "Красухи-4" під номером 1RL257. Повний комплекс складається з двох машин на базі вантажівок КАМАЗ-6350.
На фотографії контейнера видно, що він лежить на боці з гілками дерев нагорі, але незрозуміло, чи це відображає навмисну спробу сховати його чи просто він у такому вигляді після якогось нападу чи аварії. Є пошкодження командно-штабного модуля, особливо щодо нижньої кромки рами. Люки доступу на видимому боці відсутні. При цьому у виданні пишуть, що загалом стан модуля добрий.
Як пишуть у виданні, навіть половина системи "Красуха-4" може мати велике значення для військ РФ з оперативної точки зору. Це одна з найпотужніших мобільних систем РЕБ у ЗС РФ.
Заявлена максимальна дальність ураження наземних та повітряних цілей становить від 150 до 300 кілометрів, залежно від довкілля. Вона здатна виявляти та блокувати:
- радари
- оглядові радари
- бортові радіолокаційні датчики зображення
- активні головки радіолокації самонаведення
- висотоміри в ракетах
Розміщення "Красухи-4" у безпосередній близькості від Києва мало б сенс, щоб утруднити українським силам та їхнім міжнародним партнерам пошук та націлення на російські підрозділи в цьому районі за допомогою радара.
Автор припускає, що подібну установку однозначно хотіли б отримати спецслужби США та інших країн Заходу для вивчення.
Нагадаємо, за даними Генштабу, під час штурму Маріуполя російський загін спецназу РФ втратив 90% живої сили.
Раніше повідомлялося, що українські військові захопили командирську модифікацію Т-80КК ЗС РФ.