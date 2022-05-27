РФ уже застосовує в Україні найпотужнішу неядерну зброю: Подоляк показав відео

Радник голови ОП дорікнув західним партнерам, які не постачають українській армії РСЗВ, побоюючись ескалації.

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Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк показав, як російські війська застосовують в Україні вогнеметну систему ТГС-1А "Сонцепек", яка, за його словами, є найважчою неядерною зброєю у РФ. Відповідне відео представник ОП опублікував у своєму Twitter у п'ятницю, 27 травня.

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За словами Подоляка, деякі країни-партнери України нерішучі в питаннях постачання необхідного озброєння українським військам у зв'язку з побоюваннями щодо ескалації бойових дій. Радник голови ОП зазначив, що Росія зі свого боку вже застосовує проти українців свою найважчу неядерну зброю, яка може змусити "людей горіти живцем".

"Може, настав час дати відповідь нелюдам і передати Україні реактивні системи залпового вогню?" — написав Подоляк.

На якому напрямі Збройні сили РФ застосували важку вогнеметну систему, представник ОП не уточнив.

ТОС-1А "Сонцепек" — одна із систем озброєння 220-мм калібру, побудована на базі танка Т72. Призначена для виведення з ладу легкоброньованої техніки, руйнування будівель та споруд об'ємним вибухом, а також знищення живої сили на відкритій місцевості та у зміцнених спорудах. Вогонь проводиться запальними або термобаричними боєприпасами, а поразка цілі відбувається завдяки полю високої температури та надлишкового тиску. ТОС-1А "Сонцепек" прийнята на озброєння у РФ у 2001 році.

Нагадаємо, наприкінці березня цього року українські військові з 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" захопили російську транспортно-зарядну машину ТОС-1А "Сонцепек". Вже у квітні бійці Збройних Сил України застосували техніку проти окупантів на Ізюмському напрямку.

А напередодні 9 травня, за даними українських військових, супротивник ударив "Сонцепеком" по своїх же позиціях на Запорізькому напрямку.