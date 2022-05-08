"Шашлик на травневі". У Запорізькій області окупанти випалили свої позиції "Солнцепеком"
Українські бійці попросили росіян палити одне одного на власній території.
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Російські військові вдарили вогнеметною системою "Сонцепек" по своїх позиціях на Запорізькому напрямку. Про це повідомляє 97-й піхотний батальйон 60-ї окремої піхотної бригади у Facebook. За інформацією військових, росіяни фактично випалили себе з української землі.
"Такі дії позитивно сприймаються і всебічно підтримуються українськими військовими. Ми розуміємо, що на травневі є традиція готувати шашлики, але в нас одне зауваження — паліть себе на території Росії. Тому що в Україні вам зовсім не раді", — написали у Facebook-акаунті батальйону.
Військові додали, що продовжують знищувати окупантів на українській землі, тримають оборону та виконують накази керівництва.
Як писав раніше Фокус, 8 травня представники полку "Азов", який продовжує оборону заводу "Азовсталь", дали пресконференцію для українських і зарубіжних ЗМІ. Військові підтвердили, що інтенсивний обстріл заводу "Азовсталь" триває і підкреслив, що здатися зараз не вихід, оскільки Росія не зацікавила того, щоб українські військові вижили.
Також Фокус писав про те, що росіяни стягують до кордону з Херсонською областю великогабаритну техніку. Це можуть бути РСЗВ "Смерч", комплекси С-300 або ВТРК "Іскандер".