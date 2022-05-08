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Воєнний фокус Російсько-українська війна

"Шашлик на травневі". У Запорізькій області окупанти випалили свої позиції "Солнцепеком"

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Сонцепек, окупанти
Російські окупанти випалили власні позиції вогнеметом "Сонцепек"

Українські бійці попросили росіян палити одне одного на власній території.

Російські військові вдарили вогнеметною системою "Сонцепек" по своїх позиціях на Запорізькому напрямку. Про це повідомляє 97-й піхотний батальйон 60-ї окремої піхотної бригади у Facebook. За інформацією військових, росіяни фактично випалили себе з української землі.

"Такі дії позитивно сприймаються і всебічно підтримуються українськими військовими. Ми розуміємо, що на травневі є традиція готувати шашлики, але в нас одне зауваження — паліть себе на території Росії. Тому що в Україні вам зовсім не раді", — написали у Facebook-акаунті батальйону.

Військові додали, що продовжують знищувати окупантів на українській землі, тримають оборону та виконують накази керівництва.

Як писав раніше Фокус, 8 травня представники полку "Азов", який продовжує оборону заводу "Азовсталь", дали пресконференцію для українських і зарубіжних ЗМІ. Військові підтвердили, що інтенсивний обстріл заводу "Азовсталь" триває і підкреслив, що здатися зараз не вихід, оскільки Росія не зацікавила того, щоб українські військові вижили.

Також Фокус писав про те, що росіяни стягують до кордону з Херсонською областю великогабаритну техніку. Це можуть бути РСЗВ "Смерч", комплекси С-300 або ВТРК "Іскандер".