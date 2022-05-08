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Военный Фокус Российско-украинская война

"Шашлык на майские". В Запорожской области оккупанты выжгли свои позиции "Солнцепеком"

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Солнцепек, оккупанты
Российские оккупанты выжли собственные позиции огнеметом "Солнцепек"

Украинские бойцы попросили россиян жечь друг друга на собственной территории.

Российские военные ударили огнеметной системой "Солнцепек" по своим позициям на Запорожском направлении. Об этом сообщает 97-й Пехотный батальон 60-й отдельной пехотной бригады в Facebook. По информации военных, россияне фактически выжгли самих себя с украинской земли.

"Такие действия позитивно воспринимаются и всесторонне поддерживаются украинскими военными. Мы понимаем, что на майские есть традиция готовить шашлыки, но у нас одно замечание — жгите себя на территории России. Потому что в Украине вам совсем не рады", — написали в Facebook-аккаунте батальона.

Военные добавили, что продолжают уничтожать оккупантов на украинской земле, держат оборону и выполняют приказы руководства.

Как писал ранее Фокус, 8 мая представители полка "Азов", который продолжает оборону завода "Азовсталь", дали пресс-конференцию для украинских и зарубежных СМИ. Военные подтвердили, что интенсивные обстрелы завода "Азовсталь" продолжаются и подчеркнули, что сдаться сейчас не выход, так как Россия не заинтересовала в том, чтобы украинские военные выжили.

Также Фокус писал о том, что россияне стягивают к границе с Херсонской областью крупногабаритную технику. Это могут быть РСЗО "Смерч", комплексы С-300 или ОТРК "Искандер".