"Шашлык на майские". В Запорожской области оккупанты выжгли свои позиции "Солнцепеком"

Украинские бойцы попросили россиян жечь друг друга на собственной территории.

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Российские военные ударили огнеметной системой "Солнцепек" по своим позициям на Запорожском направлении. Об этом сообщает 97-й Пехотный батальон 60-й отдельной пехотной бригады в Facebook. По информации военных, россияне фактически выжгли самих себя с украинской земли.

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"Такие действия позитивно воспринимаются и всесторонне поддерживаются украинскими военными. Мы понимаем, что на майские есть традиция готовить шашлыки, но у нас одно замечание — жгите себя на территории России. Потому что в Украине вам совсем не рады", — написали в Facebook-аккаунте батальона.

Военные добавили, что продолжают уничтожать оккупантов на украинской земле, держат оборону и выполняют приказы руководства.

Как писал ранее Фокус, 8 мая представители полка "Азов", который продолжает оборону завода "Азовсталь", дали пресс-конференцию для украинских и зарубежных СМИ. Военные подтвердили, что интенсивные обстрелы завода "Азовсталь" продолжаются и подчеркнули, что сдаться сейчас не выход, так как Россия не заинтересовала в том, чтобы украинские военные выжили.

Также Фокус писал о том, что россияне стягивают к границе с Херсонской областью крупногабаритную технику. Это могут быть РСЗО "Смерч", комплексы С-300 или ОТРК "Искандер".