Поставки Украине ракетных систем MLRS могут стать решающим фактором победы ВСУ, — эксперт

Аналитик по вопросам национальной безопасности Джонатан Лэндли считает, что наличие РСЗО позволит Украине диктовать свои правила на поле боя.

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Военные эксперты прокомментировали сообщения о том, что американское руководство планирует одобрить поставку в Украину реактивных систем залпового огня MLRS. Большинство сходится во мнении, что эти РСЗО могут стать главным фактором успеха ВСУ и повлиять на дальнейший ход событий на украинских фронтах. Об этом сообщает Sky News.

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Джонатан Лэндли, корреспондент агентства Reuters, специализирующийся в вопросах национальной безопасности, сказал, что такой шаг потенциально может внести перелом в ход событий на поле боя.

Отставной генерал-майор армии Австралии Мик Райан, комментируя эту новость, отметил, что поставки систем MLRS Украине — стратегический шаг.

"Они им нужны срочно и в достаточном количестве", — сказал Райан.

Что такое РСЗО MLRS?

Украинское руководство обращалось к Западу с просьбой о предоставлении дальнобойной артиллерии, чтобы противостоять российским войскам на юго-востоке страны.

На протяжении трех месяцев полномасштабной войны руководство НАТО не решалось поставлять тяжелые вооружения Украине из-за опасений спровоцировать конфликт с Москвой. Но, по последним сообщениям, США все же склоняются к тому, чтобы начать поставлять Украине реактивные системы залпового огня MLRS.

Установка M270 MLRS запускает до 12 ракет с интервалом в 60 секунд. Точность сохраняется при любом режиме стрельбы, за счет компьютерного перенацеливания установки между выстрелами. В зависимости от типа снаряда, дальность стрельбы может достигать 300 км.

Система комплектуется как управляемыми, так и неуправляемыми боеприпасами.

Ранее Фокус сообщал, что на следующей неделе Пентагон анонсирует поставки Украине РСЗО MLRS, в которых у ВСУ есть насущная необходимость. Помимо MLRS, Украина также может получить РСЗО HIMARS на колесном шасси.