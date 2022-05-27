Постачання Україні ракетних систем MLRS можуть стати вирішальним фактором перемоги ЗСУ, — експерт

Аналітик із питань національної безпеки Джонатан Лендлі вважає, що наявність РСЗВ дозволить Україні диктувати свої правила на полі бою.

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Військові експерти прокоментували повідомлення, що американське керівництво планує схвалити постачання в Україну реактивних систем залпового вогню MLRS. Більшість сходиться на думці, що ці РСЗВ можуть стати головним чинником успіху ЗСУ та вплинути на подальший перебіг подій на українських фронтах. Про це повідомляє Sky News.

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Джонатан Лендлі, кореспондент агентства Reuters, який спеціалізується на питаннях національної безпеки, сказав, що такий крок потенційно може внести перелом у перебіг подій на полі бою.

Відставний генерал-майор армії Австралії Мік Раян, коментуючи цю новину, зазначив, що постачання систем MLRS Україні є стратегічним кроком.

"Вони їм потрібні терміново і в достатній кількості", — сказав Раян.

Що таке РСЗВ MLRS?

Українське керівництво зверталося до Заходу з проханням надати далекобійну артилерію, щоб протистояти російським військам на південному сході країни.

Протягом трьох місяців повномасштабної війни керівництво НАТО не наважувалося постачати важкі озброєння Україні через побоювання спровокувати конфлікт із Москвою. Але, за останніми повідомленнями, США все ж таки схиляються до того, щоб почати постачати Україні реактивні системи залпового вогню MLRS.

Установка M270 MLRS запускає до 12 ракет з інтервалом 60 секунд. Точність зберігається за будь-якого режиму стрільби, внаслідок комп'ютерного перенацілювання установки між пострілами. Залежно від типу снаряда дальність стрільби може досягати 300 км.

Система комплектується як керованими, так і некерованими боєприпасами.

Раніше Фокус повідомляв, що наступного тижня Пентагон анонсує постачання Україні РСЗВ MLRS, у яких ЗСУ має нагальну необхідність. Крім MLRS, Україна також може отримати РСЗВ HIMARS на колісному шасі.