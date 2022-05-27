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Чем американские реактивные установки HIMARS помогут украинской армии (фото)

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Установки HIMARS способны весть огонь различным типом боеприпасов

Реактивные установки могут стать самым далекобойным оружием в украинской армии, если ВСУ получат баллистические ракеты ATACMS. Однако и без нее, РСЗО обладает гораздо большей точностью, чем "Ураганы" или "Смерчи".

Согласно данным журналистов, администрация президента США Джо Байдена склоняется к передаче Украине реактивной артиллерии M142 HIMARS. Издание The War Zone разбиралось, чем она поможет ВСУ.

В контексте текущего конфликта возможность приобретения HIMARS Украиной активно обсуждалась как минимум с апреля. Установка способна стрелять 227-мм ракетами, в том числе высокоточными. Также она может стрелять баллистическими ракетами малой дальности ATACMS.

Артиллерийские ракеты с самой большой дальностью действия, доступные в настоящее время для этой системы, — это M30 (боеголовка суббоеприпаса) и M31 (унитарная боеголовка) с точным наведением, которые управляются через GPS и могут поражать цели на расстоянии около 70 км. Более крупные ракеты ATACMS могут весть стрельбу на дальность до 300 км.

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Пуск ракеты ATACMS

Преимущества HIMARS

Помимо универсальности в плане ведения огня различными ракетами, установка будет более точной в сравнении с любой другой системой залпового огня, которые ныне есть на вооружении Украины.

Также автор отмечает, что HIMARS — это современная система РСЗО с налаженной цепочкой производства, что позволит закупать их и снаряды к ним без особых трудностей. В отличие от советских "Градов" и "Ураганов".

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РСЗО "Ураган"
Фото: Скриншот

Благодаря более высокоточным снарядам, ВСУ смогут уничтожать чувствительные объекты врага, например, командные пункты или выводить из строя российские РСЗО.

Управляемые ракеты также могут выступать в качестве непосредственной огневой поддержки войск на расстоянии, что было бы очень полезно на поле боя. Особенно с учетом того, что Украина имеет очень ограниченные возможности непосредственной авиационной поддержки, особенно высокоточной.

Если же Украине передадут и дальнобойные ATACMS, то это станет "самой длинной рукой" в армии с дальностью стрельбы до 300 км. Это позволит ВСУ наносить точечные удары вглубь российской территории. Пример с противокорабельными ракетами Harpoon говорит о том, что передача баллистических ракет может стать реальной. Однако препятствовать передаче этой ракеты может режим контроля за ракетными технологиями. Он ограничивает экспорт ракет с дальностью полета 300 км и с боевой частью свыше 225 кг. Среди всего разнообразия ракет ATACMS под ограничение не подпадает только MGM-140B. Там меньше вес боеголовки, но дальность также составляет до 300 км.

Напомним, по данным Reuters, США договариваются с Украиной, чтобы ограничить использования дальнобойного оружия по российской территории.

Ранее сообщалось, что США передадут Украине MLRS. Анонсировать передачу могут уже на следующей неделе.