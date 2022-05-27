США договариваются с Украиной об ограничении использования их оружия против РФ, - Reuters

В Вашингтоне есть опасения, что ВСУ нанесут удар вглубь российской территории, что может привести к эскалации.

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Вашингтон проводит с Киевом переговоры об ограничении использования их оружия против РФ. Штаты опасаются, что Украина может наносить удары вглубь территории РФ, что приведет к эскалации. Об этом сообщает Reuters.

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Вместе с передачей все более современного оружия Украине в Вашингтоне начали переговоры об опасности эскалации, если ВСУ нанесут удар вглубь российской территории. Неформальные обсуждения, как пишут авторы, носят деликатный характер. Однако каких-либо явных географических ограничений по использованию оружия нет.

"У нас есть опасения по поводу эскалации конфликта, но мы по-прежнему не хотим устанавливать географические ограничения или слишком сильно связывать им руки тем, что мы им даем", — заявил один из трех источников издания.

Официальные лица также говорят, что в администрации Байдена рассматривают передачу Украине высокомобильных систем РСЗО M142 HIMARS, которые в зависимости от ракеты, могут стрелять на сотни километров.

Второй источник среди официальных лиц США заявил, что Вашингтон и Киев достигли понимание в отношении использования определенных западных систем вооружения.

В РФ сразу заявляли, что поставка Украине оружие, способного поражать российскую территорию, станет "серьезным шагом к неприемлемой эскалации".

Напомним, по данным СМИ, США могут передать Украине MLRS на следующей неделе. Это будет одна из первых поставок в рамках ленд-лиза.

Тем временем по данным Генштаба ВСУ, войска РФ пошли в наступление на Славянск, а также пытаются закрепиться в Лимане.