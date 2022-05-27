Войска РФ пошли в наступление на Славянск, пытаются закрепиться в Лимане, — Генштаб ВСУ

За сутки украинские бойцы отбили 12 атак противника на Донбассе. Возле Бахмута противник пытается отрезать группировку ВСУ от основных сил.

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Российские войска возобновили наступление на Славянск Донецкой области и обстреливают позиции Вооруженных Сил Украины в районе города. За минувшие сутки украинские силы отразили 12 атак противника на Донбассе. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

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Донбасс

Славянское направление — войска РФ продолжают обстрелы украинских позиций и снова пошли в наступление;

Донецкое направление — противник ведет активное наступление, продолжает открывать огонь по украинским силам, наносит ракетные удары и перегруппировывает войска;

Бахмутское направление — оккупанты стараются развить свой успех, а также отрезать украинскую группировку от основных сил и нарушить маршруты их обеспечения;

Лиманское направление — противник ведет разведывательную деятельность, при артиллерийской поддержке старается закрепиться в Лимане.

Другие направления

Волынское и Полесское направления — существенных изменений в действиях белорусских войск не замечено, они продолжают усиливать охрану участка границы с Украиной. Угроза авиа- и ракетных ударов с территории республики сохраняется;

Северское направление — противник прикрывает участок границы с Украиной в Брянской и Курской областях. В этих регионах задействованы до двух десантных батальонных тактических групп;

Слобожанское направление — в войсках РФ ведется подготовка солдат для дополнения артиллерийских, танковых и мотострелковых подразделений. Противник ведет огонь и дистанционно минирует территорию на маршрутах потенциального выдвижения украинских сил;

Харьковское направление — противник сконцентрирован на удержании занятых им территорий и сдерживании продвижения ВСУ;

Южнобужское направление — российские войска продолжают действовать в целях сохранения контроля над Херсонской областью, увеличили интенсивность обстрелов украинских подразделений, ведут воздушную разведку, а также укрепляют свои позиции. Группировка сил РФ в регионе усилена за счет переброски резервных подразделений;

Черное и Азовское моря — российские корабли продолжают блокировать гражданское судходоство.

Другие события

За сутки ВСУ отразили 12 атак противника на Донбассе, уничтожили танк, 5 систем артиллерии, 5 единиц боевой бронированной техники и 5 автомобилей, сбили вертолет Ка-52, крылатую ракету и беспилотник типа "Орлан-10";

Также украинский истребитель уничтожил крылатую ракету над Черновицкой областью.

Напомним, вчера советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что, по неподтвержденной информации, войска Украины потеряли контроль над Лиманом.

Также Фокус разбирался в ходе боев между украинскими и российскими силами на линии Бахмут — Лисичанск.