Війська РФ пішли в наступ на Слов'янськ, намагаються закріпитися в Лимані, — Генштаб ЗСУ

За добу українські бійці відбили 12 атак супротивника на Донбасі. Біля Бахмута противник намагається відрізати угруповання ЗСУ від основних сил.

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Російські війська відновили наступ на Слов'янськ Донецької області та обстрілюють позиції Збройних Сил України в районі міста. Минулої доби українські сили відбили 12 атак противника на Донбасі. Про це в п'ятницю, 27 травня, повідомила пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

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Донбас

Слов'янський напрямок — війська РФ продовжують обстріл українських позицій і знову пішли в наступ;

Донецький напрямок — противник веде активний наступ, продовжує відкривати вогонь по українських силах, завдає ракетних ударів і перегруповує війська;

Бахмутський напрямок — окупанти намагаються розвинути свій успіх, а також відрізати українське угруповання від основних сил та порушити маршрути їх забезпечення;

Лиманський напрямок — противник веде розвідувальну діяльність, за артилерійської підтримки намагається закріпитися в Лимані.

Інші напрямки

Волинський та Поліський напрями — суттєвих змін у діях білоруських військ не помічено, вони продовжують посилювати охорону ділянки кордону з Україною. Загроза авіа- та ракетних ударів з території республіки зберігається;

Сіверський напрямок — противник прикриває ділянку кордону з Україною у Брянській та Курській областях. У цих регіонах залучені до двох десантних батальйонних тактичних груп;

Слобожанський напрямок — у військах РФ ведеться підготовка солдатів для доповнення артилерійських, танкових та мотострілецьких підрозділів. Противник веде вогонь та дистанційно мінує територію на маршрутах потенційного висування українських сил;

Харківський напрямок — противник сконцентрований на утриманні зайнятих ним територій та стримуванні просування ЗСУ;

Південнобузький напрямок — російські війська продовжують діяти з метою збереження контролю над Херсонською областю, збільшили інтенсивність обстрілів українських підрозділів, ведуть повітряну розвідку, а також зміцнюють свої позиції. Угруповання сил РФ у регіоні посилені за допомогою перекидання резервних підрозділів;

Чорне та Азовське моря — російські кораблі продовжують блокувати цивільне судноплавство.

Інші події

За добу ЗСУ відбили 12 атак противника на Донбасі, знищили танк, 5 систем артилерії, 5 одиниць бойової броньованої техніки та 5 автомобілів, збили вертоліт Ка-52, крилату ракету та безпілотник типу "Орлан-10";

Також український винищувач знищив крилату ракету над Чернівецькою областю.

Нагадаємо, вчора радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що, за непідтвердженою інформацією, війська України втратили контроль над Лиманом.

Також Фокус розбирався під час боїв між українськими та російськими силами на лінії Бахмут — Лисичанськ.