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Военный Фокус Российско-украинская война Битва за Северодонецк

Окружение или маневренная война. Что происходит на линии Бахмут – Лисичанск

"Прямо сейчас на востоке разворачивается большая битва, в которой участвуют десятки тысяч солдат и сотни, а возможно, даже тысячи единиц техники. Никто не предписал, что именно ВС РФ победят в этой битве и смогут осуществить свои планы по окружению наших сил. Ничего не предрешено, сражение идет, а ВСУ имеют все инструменты и возможности нанести войскам врага болезненные разгромы вроде того, что мы могли видеть под Белогоровкой". Мнение.

Игаль Левин
Игаль Левин
офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик
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ВСУ, армия, война
Фото: АрміяInform | Оперативная обстановка на Донбассе меняется постоянно. Легких побед здесь не будет ни для одной из сторон

Сейчас на востоке Украины крайне тяжелая обстановка. ВС РФ развивают наступление по нескольким направлением сразу. ВСУ с боями отходят на новые позиции. Была оставлена Светлодарская дуга, тяжелые бои ведутся в городе Лиман и его округе. В СМИ несутся вбросы про окружение частей ВСУ в Северодонецке и перекрытия "дороги жизни", трассы Бахмут – Лисичанск. Как видим, информации много, ответов мало. Что же происходит на самом деле? Давайте разбираться.

Трасса Бахмут – Лисичанск

Трасса не перерезана, но в ее окрестностях идут тяжелые бои, то есть трасса простреливается – как артиллерией, так и минометами, орудиями и т. д. Это действительно осложняет перемещение по ней, но даже если допустить, что она действительно будет потеряна, то есть перекрыта физически, то все равно связь между Бахмутом и Лисичанском остается. Севернее есть еще одна трасса. К слову, при неудачной попытке частей ВС РФ форсировать реку Северский Донец в районе Белогоровки их командованием как раз преследовалась цель перерезки этого второго пути. Но враг был разбит, а форсирование реки окончилось для него разгромом. Именно поэтому даже и близко не намечается перекрытие наземного сообщения между Бахмутом и Лисичанском.

карта битвы
Даже с потерей трассы Бахмут – Лисичанск окружения не произойдет, есть другие дороги и пути

Отводы сил ВСУ

Важно понимать, что на востоке идет маневренная война. На такой войне ваши силы могут как двигаться и занимать новые позиции, так и отходить, оставляя те или иные участки, например, чтобы избежать окружения. Именно это и произошло на Светлодарской дуге. Можно было оставить там наши силы – тогда они были бы блокированы в городе врагом. Эти люди были бы потеряны. Но командование поступает грамотно, когда сохраняет наши силы, отводя их на новые позиции. Это приводит нас к следующему важному моменту – изматыванию.

Изматывание

Изматывание на войне – это истощение сил врага постоянными болезненными ударами, завлеканием его в огневые мешки (зоны, где по врагу концентрируется огонь всех средств поражения), отходом и принуждением его преследовать ваши силы, тем самым заставляя врага растягивать свои войска и коммуникации.

Изматывание сопровождается интенсивным боевым контактом и постоянным маневром. Именно это мы видим сейчас на востоке.

ВСУ отходят, завлекая за собой части ВС РФ, боевиков, наемников и пр., и уничтожая их на заранее пристрелянных участках. Возьмем, к примеру, город Попасная. Этот населенный пункт был ключевым для врага, так как находится на относительной высоте. Не контролируя Попасную, невозможно было развивать наступление дальше. Но теперь, спускаясь с этой высоты на оперативный простор, двигаясь в сторону Бахмута или трассы, ведущей на Лисичанск, силы врага становятся крайне уязвимы – они больше не защищены застройкой и высотой. Растягиваясь на пространствах в низине, они уязвимы для любых средств поражения. От минометов и ПТРК до артиллерии и дронов-камикадзе. К слову, последние активно используются сейчас именно на этом участке фронта.

Не нужно посыпать голову пеплом раньше времени

На картах, гуляющих в интернете, которые показывают положения фронтов, часто отображены силы врага, но по понятным причинам не показаны силы ВСУ. Это хорошо, что они скрыты. О них знает только Генштаб – только он и должен владеть этой информацией. Но я напомню, что если на картах не изображены наши силы, это не означает, что их там нет. Прямо сейчас на востоке разворачивается большая битва, в которой участвуют десятки тысяч солдат и сотни, а возможно, даже тысячи единиц техники. На наступления врага мы отвечаем как изматыванием, так и вклиниванием – контратаками.

Никто не предписал, что именно ВС РФ победят в этой битве и смогут осуществить свои планы по окружению наших сил. Ничего не предрешено, сражение идет, а ВСУ имеют все инструменты и возможности нанести войскам врага болезненные разгромы вроде того, что мы могли видеть под Белогоровкой. Самое важное – помнить, что никакого окружения нет, ситуация хоть и сложная, но контролируемая, нигде нет разгрома наших частей, а враг, видимо, использует на этом направлении (Попасная) свои последние силы, способные на такое масштабное наступление.

Враг в конечном итоге будет истощен и разбит, а ВСУ, сохранив свои силы, с помощью свежих резервов перейдут в контрнаступление и отбросят врага назад – точно так, как отбросили совсем недавно из-под Харькова.

украинский солдат и сожженная техника врага
Враг в конечном итоге будет истощен и разбит
Фото: Getty Images
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