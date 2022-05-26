Окружение или маневренная война. Что происходит на линии Бахмут – Лисичанск

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Сейчас на востоке Украины крайне тяжелая обстановка. ВС РФ развивают наступление по нескольким направлением сразу. ВСУ с боями отходят на новые позиции. Была оставлена Светлодарская дуга, тяжелые бои ведутся в городе Лиман и его округе. В СМИ несутся вбросы про окружение частей ВСУ в Северодонецке и перекрытия "дороги жизни", трассы Бахмут – Лисичанск. Как видим, информации много, ответов мало. Что же происходит на самом деле? Давайте разбираться.

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Трасса Бахмут – Лисичанск

Трасса не перерезана, но в ее окрестностях идут тяжелые бои, то есть трасса простреливается – как артиллерией, так и минометами, орудиями и т. д. Это действительно осложняет перемещение по ней, но даже если допустить, что она действительно будет потеряна, то есть перекрыта физически, то все равно связь между Бахмутом и Лисичанском остается. Севернее есть еще одна трасса. К слову, при неудачной попытке частей ВС РФ форсировать реку Северский Донец в районе Белогоровки их командованием как раз преследовалась цель перерезки этого второго пути. Но враг был разбит, а форсирование реки окончилось для него разгромом. Именно поэтому даже и близко не намечается перекрытие наземного сообщения между Бахмутом и Лисичанском.

[ + – ] Даже с потерей трассы Бахмут – Лисичанск окружения не произойдет, есть другие дороги и пути

Отводы сил ВСУ

Важно понимать, что на востоке идет маневренная война. На такой войне ваши силы могут как двигаться и занимать новые позиции, так и отходить, оставляя те или иные участки, например, чтобы избежать окружения. Именно это и произошло на Светлодарской дуге. Можно было оставить там наши силы – тогда они были бы блокированы в городе врагом. Эти люди были бы потеряны. Но командование поступает грамотно, когда сохраняет наши силы, отводя их на новые позиции. Это приводит нас к следующему важному моменту – изматыванию.

Изматывание

Изматывание на войне – это истощение сил врага постоянными болезненными ударами, завлеканием его в огневые мешки (зоны, где по врагу концентрируется огонь всех средств поражения), отходом и принуждением его преследовать ваши силы, тем самым заставляя врага растягивать свои войска и коммуникации.

Изматывание сопровождается интенсивным боевым контактом и постоянным маневром. Именно это мы видим сейчас на востоке.

ВСУ отходят, завлекая за собой части ВС РФ, боевиков, наемников и пр., и уничтожая их на заранее пристрелянных участках. Возьмем, к примеру, город Попасная. Этот населенный пункт был ключевым для врага, так как находится на относительной высоте. Не контролируя Попасную, невозможно было развивать наступление дальше. Но теперь, спускаясь с этой высоты на оперативный простор, двигаясь в сторону Бахмута или трассы, ведущей на Лисичанск, силы врага становятся крайне уязвимы – они больше не защищены застройкой и высотой. Растягиваясь на пространствах в низине, они уязвимы для любых средств поражения. От минометов и ПТРК до артиллерии и дронов-камикадзе. К слову, последние активно используются сейчас именно на этом участке фронта.

Не нужно посыпать голову пеплом раньше времени

На картах, гуляющих в интернете, которые показывают положения фронтов, часто отображены силы врага, но по понятным причинам не показаны силы ВСУ. Это хорошо, что они скрыты. О них знает только Генштаб – только он и должен владеть этой информацией. Но я напомню, что если на картах не изображены наши силы, это не означает, что их там нет. Прямо сейчас на востоке разворачивается большая битва, в которой участвуют десятки тысяч солдат и сотни, а возможно, даже тысячи единиц техники. На наступления врага мы отвечаем как изматыванием, так и вклиниванием – контратаками.

Никто не предписал, что именно ВС РФ победят в этой битве и смогут осуществить свои планы по окружению наших сил. Ничего не предрешено, сражение идет, а ВСУ имеют все инструменты и возможности нанести войскам врага болезненные разгромы вроде того, что мы могли видеть под Белогоровкой. Самое важное – помнить, что никакого окружения нет, ситуация хоть и сложная, но контролируемая, нигде нет разгрома наших частей, а враг, видимо, использует на этом направлении (Попасная) свои последние силы, способные на такое масштабное наступление.

Враг в конечном итоге будет истощен и разбит, а ВСУ, сохранив свои силы, с помощью свежих резервов перейдут в контрнаступление и отбросят врага назад – точно так, как отбросили совсем недавно из-под Харькова.

[ + – ] Враг в конечном итоге будет истощен и разбит Фото: Getty Images

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