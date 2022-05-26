У каждого президента будет свой Иловайск. Почему Зеленский и Порошенко должны объединиться

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

За все 90 дней войны я не позволил себе ни одного кривого слова в сторону власти. Не буду позволять и дальше. Но вот, что я хочу сказать уже сегодня.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

У Порошенко был один "Иловайск". Этот "Иловайск" – не только конкретное место на карте, но и определенный информационно-психологический комплекс, с помощью которого, среди прочего, строился нарратив "какого-то не такого Порошенко". Этакая единица измерения поражения. И этот же Порошенко в конце концов и проиграл выборы.

Поэтому всем, кто сейчас так радуется внешнему имиджу президента Зеленского, которого там называют – не больше и не меньше – "лидером свободного мира", следует крепко задуматься, что во вневоенной реальности, которая непременно наступит после нашей Победы, тот же лидер свободного мира внутри страны будет иметь не один "Иловайск", а минимум пять.

И по каждому нужно будет ответить. И каждый будет тянуть рейтинг вниз. И никому не будет интересно, что "это все Путин и Россия виноваты". Вагнеровцы, Чонгар, очковтирательство и успокоение на тему российской угрозы, Киевщина, Мариуполь, Чернигов, Харьков (шашлыки!), юг (ЗАЭС!). А это уже не пять "Иловайских", а целых восемь. Даже для президента-победителя этого слишком много.

Поэтому, планируя сегодня информационно-психологические спецоперации, в которых недвусмысленно намекается на возобновление политических процессов в стране в состоянии войны, следует понимать, что все бумеранги обладают способностью возвращаться. До сих пор ни Зеленский как действующий лидер государства, ни Порошенко как условный лидер оппозиции на самом деле не имеют альтернативы единству. Тому самому единству, которое не позволило нам погибнуть в первые дни и продержаться все 90 дней войны. И это вопрос не экзистенции, а онтологии. Нужно, чтобы кто-нибудь объяснил людям из ОП и СНБО, что такое онтология и чем она отличается от экзистенции. Иначе нам пиз*а, извините.

Источник.

Важно