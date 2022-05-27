США домовляються з Україною про обмеження використання їхньої зброї проти РФ, — Reuters

У Вашингтоні є побоювання, що ЗСУ завдадуть удару вглиб російської території, що може призвести до ескалації.

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Вашингтон проводить з Києвом переговори про обмеження використання їхньої зброї проти РФ. Штати побоюються, що Україна може завдавати ударів углиб території РФ, що призведе до ескалації. Про це повідомляє Reuters.

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Разом із передачею дедалі сучаснішої зброї Україні у Вашингтоні розпочали переговори про небезпеку ескалації, якщо ЗСУ завдадуть удару вглиб російської території. Неформальні обговорення, як пишуть автори, мають делікатний характер. Проте жодних явних географічних обмежень щодо використання зброї немає.

"У нас є побоювання з приводу ескалації конфлікту, але ми, як і раніше, не хочемо встановлювати географічні обмеження або надто сильно зв'язувати їм руки тим, що ми їм даємо", — заявив один із трьох джерел видання.

Офіційні особи також кажуть, що в адміністрації Байдена розглядають передачу Україні високомобільних систем РСЗВ M142 HIMARS, які, залежно від ракети, можуть стріляти на сотні кілометрів.

Друге джерело серед офіційних осіб США заявило, що Вашингтон і Київ досягли розуміння щодо використання певних західних систем озброєння.

У РФ одразу заявляли, що постачання Україні зброї, здатної вражати російську територію, стане "серйозним кроком до неприйнятної ескалації".

Нагадаємо, за даними ЗМІ, США можуть передати Україні MLRS наступного тижня. Це буде одне з перших постачань у межах ленд-лізу.

Тим часом за даними Генштабу ЗСУ, війська РФ пішли в наступ на Слов'янськ, а також намагаються закріпитися в Лимані.