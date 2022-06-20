Блокада Калининграда: Россия пригрозила Литве и ЕС решением проблемы "любыми способами"

РФ перестанет признавать Литву членом ЕС и приступит к защите национальных интересов, если в ближайшее время ситуация с транзитом не изменится, заверили в Москве.

Министерство иностранных дел РФ вызвало временную поверенную в делах Литвы в связи с блокировкой транзита грузов из ЕС в Калининградскую область, пригрозив "защищать свои национальные интересы", если так называемая блокада не будет прекращена. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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"Расцениваем провокационные меры литовской стороны, нарушающие международно-правовые обязательства Литва, прежде всего Совместное заявление Российской Федерации и Европейского союза о транзите между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации от 2002 года, как открыто враждебные", — говорится в заявлении.

В то же время глава комиссии Совета федерации по вопросам защиты государственного суверенитета РФ Андрей Климов заявил, что если ЕС в скором времени не исправит ситуацию с экспортом товаров в Россию через Калининградскую область, то РФ перестанет признавать документы о членстве Литвы в Евросоюзе.

"(Это) развяжет руки для решения созданной Литвой проблемы калининградского транзита любыми избранными нами способами", — сказал представитель российских властей.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в течение следующих нескольких дней Кремль проанализирует ситуацию с так называемой блокадой Калининграда, после чего примет "какие-то меры и какие-то решения".

"Это элемент блокады, конечно же", — отметил Песков.

Блокада Калининграда: о чем идет речь?

17 июня губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что Литва закрывает железнодорожный транзит в регион товаров, которые попали под санкции Евросоюза.

"Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о том, что с нуля часов завтрашнего дня (18 июня — ред.) они прекращают пропуск транзита из Калининградской области и в Калининградскую область из других регионов России большого перечня товаров, которые попадают под европейские санкции", — сказал российский чиновник.

Алиханов при этом возмутился, что российскую сторону "просто поставили перед фактом" об ограничении экспорта через Калининградскую область. По предварительным оценкам так называемая блокада затронет ввоз до 50% грузов, включая строительные материалы, цемент, металлы, готовую продукцию.

"Это потребует сейчас от нас срочной постановки на линию Усть-Луга — Балтийск новых судов", — объяснил Алиханов.

Власти региона уточнили, что будут обходить санкции при помощи доставки товаров по морю.

В свою очередь глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис сообщил, что решение о запрете ввоза ряда товаров через Калининградскую область было принято после консультаций с Еврокомиссией и под ее руководством.

Отметим, что Калининградская область расположена на берегу Балтийского моря, граничит с Польшей и Литвой, не имея границы ни с Россией, ни с Беларусью. Снабжение региона по суше полностью зависит от транзита через Литву.

Напомним, на днях, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, президент РФ Владимир Путин заявил, что "блицкриг" Евросоюза по введению санкций в отношении России за развязанную ею войну против Украины "провалился".

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