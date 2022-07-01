Германия хочет разблокировать транзит в Калининградскую область через Литву, – Der Spiegel

Немецкое правительство добивается разрешения транзита подсанкционных товаров, чтобы избежать военной эскалации с Россией. В Литве стоят войска Германии, их могут вовлечь в боевые действия.

Правительство Германии просит Евросоюз разрешить России транзит подсанкционных товаров в Калининградскую область через Литву. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на европейских чиновников.

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Литва С 17 июня запретила ввозить в Калининградскую область строительные материалы, металлы и уголь. Запрет коснулся железнодорожного и автомобильного сообщений между Москвой и Калининградом. Воздушные и морские маршруты под санкции не попали.

Еврокомиссия (ЕК) и Литва около двух недель обсуждают, попадают ли транзитные товары для Калининграда под европейские санкции. Немецкое правительство хочет избавиться от запрета, чтобы избежать эскалации с Россией, заметили собеседники журнала.

Брюссель может подготовить юридическое толкование к четвертому пакету санкций, подразумевающие снятие запрета на транзит некоторых товарных групп в Калининградскую область. Евросоюз пока не договорился по этому поводу с Вильнюсом, поскольку литовское правительство не хотят ставить в неудобное положение, сообщили источники.

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Блокада Калининграда – войска Германии могут повоевать

Der Spiegel подчеркивает возмущение правительства Германии действиями Литвы.

"Блокада" Калининграда повлечет эскалацию от РФ – применение военной силы для пробития сухопутного коридора. В Литве находится часть немецких войск, их могут вовлечь в боевые действия", – комментирует один из чиновников.

Вильнюс выступает за продолжение запрета Евросоюза на использования наземных путей для транзита российских товаров.

По информации издания, окончательное решение подготовят к 10 июля, когда против РФ вступят в силу следующие экономические санкции. Литва настаивает на соблюдении закона при толковании санкций.

"Мы не поменяли свое отношение, в отличие от ЕК. В апреле они говорили, что санкции коснутся транзита в Калининград по железной дороге и по суше. Даже после 5-го пакета санкций ЕК ничего не сообщила. Мы думали, что этот вопрос решен", — говорит высокопоставленный представитель Вильнюса.

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Напомним, что 20 июня власти Литвы поддержали запрет транзита российских товаров через свою территорию. Россия грозила, что решит проблему блокады Калининграда любыми способами.

Российские пропагандисты начали обсуждать идею захвата сухопутного коридора, который соединяет Беларусь с Калининградской областью за 3 дня.

Президент Литвы Гитанас Науседа 25 июня сказал, что не собирается реагировать на российские угрозы и продолжит ограничивать транзит в Калининградскую область. Отметим, что этот транзитный маршрут работает с 2004 года, после вступления Литвы в Евросоюз.

Бывший министр МВД Латвии Марис Гулбис заявил о возможности отбора у РФ Калининграда за развязанную в Украине войну. Экс-президент РФ Дмитрий Медведев на это ответил, что Гулбис предлагает начать третью мировую войну.