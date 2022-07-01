Німеччина хоче розблокувати транзит до Калінінградської області через Литву, – Der Spiegel

Німецький уряд вимагає дозволу транзиту підсанкційних товарів, щоб уникнути військової ескалації з Росією. У Литві стоять війська Німеччини, їх можуть залучити до бойових дій.

Уряд Німеччини просить Євросоюз дозволити Росії транзит підсанкційних товарів до Калінінградської області через Литву. Про це пише німецький журнал Der Spiegel із посиланням на європейських чиновників.

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Литва З 17 червня заборонила ввозити до Калінінградської області будівельні матеріали, метали та вугілля. Заборона торкнулася залізничного та автомобільного сполучення між Москвою та Калінінградом. Повітряні та морські маршрути під санкції не потрапили.

Єврокомісія (ЄК) та Литва близько двох тижнів обговорюють, чи потрапляють транзитні товари для Калінінграда під європейські санкції. Німецький уряд хоче позбутися заборони, щоб уникнути ескалації з Росією, зауважили співрозмовники журналу.

Брюссель може підготувати юридичне тлумачення до четвертого пакета санкцій, які мають на увазі зняття заборони на транзит деяких товарних груп до області Калінінграда. Євросоюз поки не домовився з цього приводу з Вільнюсом, оскільки литовський уряд не хочуть ставити в незручне положення, повідомили джерела.

[ + – ] Вільнюс виступає за продовження заборони використання наземних шляхів для транзиту російських товарів

Блокада Калінінграда — війська Німеччини можуть повоювати

Der Spiegel наголошує на обуренні уряду Німеччини діями Литви.

"Блокада" Калінінграда спричинить ескалацію від РФ — застосування військової сили для пробиття сухопутного коридору. В Литві знаходиться частина німецьких військ, їх можуть залучити до бойових дій", — коментує один із чиновників.

Вільнюс виступає за продовження заборони Євросоюзу щодо використання наземних шляхів для транзиту російських товарів.

За інформацією видання, остаточне рішення підготують до 10 липня, коли проти РФ набудуть чинності наступні економічні санкції. Литва наполягає на дотриманні закону під час тлумачення санкцій.

"Ми не змінили своє ставлення, на відміну від ЄК. У квітні вони говорили, що санкції торкнуться транзиту до Калінінграда залізницею та сушею. Навіть після 5-го пакета санкцій ЄК нічого не повідомила. Ми думали, що це питання розв'язане", — каже високопоставлений представник Вільнюса.

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Нагадаємо, що 20 червня влада Литви підтримала заборону транзиту російських товарів через свою територію. Росія погрожувала, що розв'яже проблему блокади Калінінграда у будь-який спосіб.

Російські пропагандисти почали обговорювати ідею захоплення сухопутного коридору, яке з'єднує Білорусь із Калінінградською областю за 3 дні.

Президент Литви Ґітанас Науседа 25 червня сказав, що не має на меті реагувати на російські погрози і продовжить обмежувати транзит до Калінінградської області. Зазначимо, що цей транзитний маршрут працює з 2004 року після вступу Литви до Євросоюзу.

Колишній міністр МВС Латвії Маріс Гулбіс заявив про можливість відбору РФ Калінінграда за розв'язану в Україні війну. Експрезидент РФ Дмитро Медведєв на це відповів, що Гулбіс пропонує розпочати третю світову війну.