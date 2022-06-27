"Пропонує почати третю світову": Медведєв відповів ексміністру Латвії на слова про Калінінград

За словами ексголови МВС Латвії Маріса Гулбіса, обмеження транзиту через Калінінград — перший крок до того, щоб відібрати Калінінград за те, що Росія зробила в Україні.

Колишній президент РФ Дмитро Медведєв прокоментував заяву ексміністра МВС Латвії Маріса Гулбіса про те, що Європа забере в РФ Калінінград за те, що зараз відбувається в Україні. За словами Медведєва, Гулбіс запропонував розпочати третю світову, бо випив чи з'їв щось. Про це російський урядовець написав у своєму Telegram-каналі.

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"Мабуть, випив чи з'їв щось погане. Пропонує розпочати третю світову війну, — зазначив Медведєв, — прийде до тями — боятися кожного шурхоту біля дверей буде. І правильно. Пам'ять у нас хороша".

"Російським надіслано чіткий сигнал"

Маріс Гулбіс у своїй заяві назвав обмеження транзиту до Калінінградської області першим кроком Європи щодо відсікання колишнього Кенігсберга, столиці Східної Пруссії.

За його словами, Європа чудово розуміє, що робить. Литовці ще краще зрозуміли. Росіянам послали чіткий сигнал про те, що вони можуть залишитися без Кенігсберга, а Байден мав би заявити російському президенту: "Володимире, ми зараз забираємо Калінінград за те, що ви зробили в Україні".

Раніше Фокус повідомляв, що на жарт Джонсона про напівоголеного Путіна президент РФ дасть ядерну відповідь. Після того, як лідери західних країн пожартували з фотографій Путіна з оголеним торсом верхи на коні, президент РФ заявив, що направить у Білорусь ядерні ракети.

Нагадаємо, що зростання ракетних ударів по Україні безумовно пов'язане з постачанням РСЗВ. Журналісти з посиланням на слова представника МО США повідомили, що наші військові дуже добре застосовують ракети HIMARS.