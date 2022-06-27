"Предлагает начать третью мировую": Медведев ответил экс-министру Латвии на слова о Калининграде

По словам экс-глава МВД Латвии Мариса Гулбиса, ограничение транзита через Калининград — первый шаг к тому, чтобы отнять Калининград за то, что Россия сделала в Украине.

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявление экс-министра МВД Латвии Мариса Гулбиса о том, что Европа отнимет у РФ Калининград за то, что сейчас происходит в Украине. По словам Медведева Гулбис предложил начать третью мировую, потому что выпил или съел что-то. Об этом российский чиновник написал в своем Telegram-канале.

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"Видать, выпил или съел что-то плохое. Предлагает начать третью мировую войну, — отметил Медведев, — в себя придет — бояться каждого шороха у двери будет. И правильно. Память у нас хорошая".

"Русским послан четкий сигнал"

Марис Гулбис в своем заявлении назвал ограничение транзита в Калининградскую область первым шагом Европы по отсечению бывшего Кенигсберга, столицы Восточной Пруссии.

По его словам, Европа прекрасно понимает, что делает. Литовцы еще лучше все поняли. Русским послан четкий сигнал о том, что они могут остаться без Кенигсберга, а Байден должен был бы заявить российскому президенту: "Владимир, мы сейчас отнимаем Калининград за то, что вы сделали в Украине".

Ранее Фокус сообщал, что на шутку Джонсона о полуобнаженном Путине президент РФ даст ядерный ответ. После того, как лидеры западных стран пошутили над фотографиями Путина с обнаженным торсом верхом на лошади, президент РФ заявил, что направит в Беларусь ядерные ракеты.

Напомним, что рост ракетных ударов по Украине определенно связан с поставками РСЗО. Журналисты со ссылкой на слова представителя МО США, сообщили, что наши военные очень хорошо применяют ракеты HIMARS.