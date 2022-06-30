Литву за 3 дні: пропагандисти в Росії вигадали нову мрію (відео)

В ефірі телеканалу НТВ російський історик сказав, що військові за гарного темпу наступу захоплять сухопутний коридор, що з'єднує Білорусь із Калінінградською областю.

Російські пропагандисти в ефірі ток-шоу "Місце зустрічі" на телеканалі НТВ міркували, як їм вистачить три дні для прориву до Литви. Запис шоу опубліковано 30 червня в YouTube.

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Історик Костянтин Сівков, який виступає у ролі експерта, сказав про проведення військової операції проти країни.

"Розмови про конвой через територію Литви — це фактично початок операції деблокади сувальським коридором — проведення наступальної операції. До речі, оперативна лінія невелика — всього 60 кілометрів. За хорошого темпу наступу — це 3 дні".

Фахівець звернув увагу на те, що напад на Литву означатиме чисту війну з НАТО.

"За формальними ознаками вже зараз має місце третя світова війна… Дипломатичні заходи мають бути, економічні заходи — у м'якій формі. У військовому плані треба заявляти про створення таких видів зброї, які їх налякають (Сівков говорить про країни Заходу, – ред.)", — підсумував він.

Нагадаємо, що в Росії раніше набирали акторів для зйомки пропагандистських роликів на окупованому Донбасі, їм обіцяли за 1 знімальний день від 1300 рублів (близько 720 гривень).

РосЗМІ напередодні публікували матеріал, у якому звинуватили СБУ в "розв'язуванні нарковійни" проти РФ. Російські журналісти розповідали, як українські правоохоронці начебто налагодили постачання особливо небезпечних синтетичних наркотиків для знищення Росії зсередини.