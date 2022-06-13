Мета — знищити зсередини: в Росії звинуватили СБУ у розв'язуванні проти неї "нарковійни"

Російська пропаганда стверджує, що з України до РФ налагодили постачання особливо небезпечних синтетичних наркотиків, щоб знищити Росію зсередини. Водночас гроші, отримані від наркоторгівлі, йшли на підтримку "Правого сектору" та "Азова".

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Пропагандистське російське агентство новин "РІА Новини" опублікувало "розслідування", в якому стверджується, що вже вісім років Україна заливає Росію синтетичними наркотиками. В результаті вони стали настільки ж популярними, як і героїн у 1990-х роках.

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У російських правоохоронних органах авторам "розслідування" розповіли, що після 2014 року українці налагодили потужні потоки постачань до Росії мефедрону та альфа-ПВП, так званих "солей" та "спідів".

"По суті, це була якась гібридна війна, оголошена проти нас, і вона триває вже вісім років", — заявило джерело у роснаркоконтролі.

У МВС РФ повідомили, що з 2014 по 2021 рік за звинуваченням у скоєнні злочинів, пов'язаних із наркотиками, у Росії затримали близько 7,2 тис. громадян України.

З "ополченців" до наркокур'єрів

Як приклад, пропагандисти навели історію 35-річного уродженця Донецька Артема. У 2014 році він став добровольцем "народного ополчення". Після кількох років служби пішов у відставку. На громадянці грошей заробити не виходило, тому Артем довго не роздумував, коли отримав у соцмережі ВК пропозицію попрацювати наркокур'єром у Росії. Пройшовши в Луганську коротку співбесіду, Артем вирушив до РФ, де його заарештували під час чергової доставки.

"Багато хто знаходив оголошення про роботу в Росії в автобусах, магазинах, на вокзалах або в інтернеті, — пише "РІА Новини". — Обіцяна зарплата була досить високою за українськими мірками".

Опитані пропагандистами українські ув'язнені стверджують, що їх залучили в незаконний бізнес агенти СБУ.

"Артем із Донецька каже, що на співбесіді в Луганську вербувальник показав йому посвідчення СБУ і сказав, що шукає наркокур'єрів для роботи в Росії", — пише агентство, не уточнюючи, що з 2014 року Луганськ перебуває під контролем РФ.

[ + – ] Уродженець Донецька Артем стверджує, що його завербували агенти СБУ

У російських спецслужбах заявили, що у 2019 році у Бєлгородській області вилучили 62 кг наркотиків, зокрема 7 кг синтетичних. У 2020 році вже 534 кг, з яких більш ніж половина (343 кг) — синтетичні наркотики. У 2021 році показник подвоївся, а частка синтетичних наркотиків зросла до понад 75% або 867 кг.

Гроші для "Правого сектору"

Спецслужби стверджують, що виручені гроші надходили в Україну через QIWI-гаманці, платежі в криптовалюті та банківські перекази. Служба безпеки України при цьому заплющувала очі на вербування наркоторговців, натомість отримуючи частину виторгу.

"Гроші використали для фінансування праворадикальних структур, таких як "Правий сектор" та "Азов", — зазначає "РІА Новини". — Проте на порядку денному кураторів було щось більше, ніж просто отримання надприбутків. Їх метою було домогтися того, щоб молоді люди в Росії "захлинулися наркотиками. Відомі випадки, коли уряди наповнювали інші країни наркотиками в межах своєї політичної програми".

У чому ще звинувачувало Україну агентство "РІА Новини"

Навесні пропагандисти розповсюдили відеосюжет, у якому стверджували, що українські солдати вдаються до використання чорної магії, щоб зміцнити силу зброї.

У квітні ФСБ заявило про те, що українці готували вбивство пропагандиста Володимира Соловйова. У російській спецслужбі стверджували, що члени затриманої групи нібито діяли за наказом СБУ, а курирували їх із ЦРУ. Водночас під час затримання у підозрюваних нібито знайшли наркотики, обріз та понад тисячу набоїв. Ця тема також надовго увійшла до новини "РІА Новини".