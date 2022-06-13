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Світ Російсько-українська війна

Мета — знищити зсередини: в Росії звинуватили СБУ у розв'язуванні проти неї "нарковійни"

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Мефедрон, синтетичні наркотики, російська пропаганда, Росія звинуватила Україну
Пропагандисти стверджують, що головна мета українських наркоторговців – знищення Росії

Російська пропаганда стверджує, що з України до РФ налагодили постачання особливо небезпечних синтетичних наркотиків, щоб знищити Росію зсередини. Водночас гроші, отримані від наркоторгівлі, йшли на підтримку "Правого сектору" та "Азова".

Пропагандистське російське агентство новин "РІА Новини" опублікувало "розслідування", в якому стверджується, що вже вісім років Україна заливає Росію синтетичними наркотиками. В результаті вони стали настільки ж популярними, як і героїн у 1990-х роках.

У російських правоохоронних органах авторам "розслідування" розповіли, що після 2014 року українці налагодили потужні потоки постачань до Росії мефедрону та альфа-ПВП, так званих "солей" та "спідів".

"По суті, це була якась гібридна війна, оголошена проти нас, і вона триває вже вісім років", — заявило джерело у роснаркоконтролі.

У МВС РФ повідомили, що з 2014 по 2021 рік за звинуваченням у скоєнні злочинів, пов'язаних із наркотиками, у Росії затримали близько 7,2 тис. громадян України.

З "ополченців" до наркокур'єрів

Як приклад, пропагандисти навели історію 35-річного уродженця Донецька Артема. У 2014 році він став добровольцем "народного ополчення". Після кількох років служби пішов у відставку. На громадянці грошей заробити не виходило, тому Артем довго не роздумував, коли отримав у соцмережі ВК пропозицію попрацювати наркокур'єром у Росії. Пройшовши в Луганську коротку співбесіду, Артем вирушив до РФ, де його заарештували під час чергової доставки.

"Багато хто знаходив оголошення про роботу в Росії в автобусах, магазинах, на вокзалах або в інтернеті, — пише "РІА Новини". — Обіцяна зарплата була досить високою за українськими мірками".

Опитані пропагандистами українські ув'язнені стверджують, що їх залучили в незаконний бізнес агенти СБУ.

"Артем із Донецька каже, що на співбесіді в Луганську вербувальник показав йому посвідчення СБУ і сказав, що шукає наркокур'єрів для роботи в Росії", — пише агентство, не уточнюючи, що з 2014 року Луганськ перебуває під контролем РФ.

Уродженець Донецька Артем стверджує, що його завербували агенти СБУ
Уродженець Донецька Артем стверджує, що його завербували агенти СБУ

У російських спецслужбах заявили, що у 2019 році у Бєлгородській області вилучили 62 кг наркотиків, зокрема 7 кг синтетичних. У 2020 році вже 534 кг, з яких більш ніж половина (343 кг) — синтетичні наркотики. У 2021 році показник подвоївся, а частка синтетичних наркотиків зросла до понад 75% або 867 кг.

Гроші для "Правого сектору"

Спецслужби стверджують, що виручені гроші надходили в Україну через QIWI-гаманці, платежі в криптовалюті та банківські перекази. Служба безпеки України при цьому заплющувала очі на вербування наркоторговців, натомість отримуючи частину виторгу.

"Гроші використали для фінансування праворадикальних структур, таких як "Правий сектор" та "Азов", — зазначає "РІА Новини". — Проте на порядку денному кураторів було щось більше, ніж просто отримання надприбутків. Їх метою було домогтися того, щоб молоді люди в Росії "захлинулися наркотиками. Відомі випадки, коли уряди наповнювали інші країни наркотиками в межах своєї політичної програми".

У чому ще звинувачувало Україну агентство "РІА Новини"

Навесні пропагандисти розповсюдили відеосюжет, у якому стверджували, що українські солдати вдаються до використання чорної магії, щоб зміцнити силу зброї.

У квітні ФСБ заявило про те, що українці готували вбивство пропагандиста Володимира Соловйова. У російській спецслужбі стверджували, що члени затриманої групи нібито діяли за наказом СБУ, а курирували їх із ЦРУ. Водночас під час затримання у підозрюваних нібито знайшли наркотики, обріз та понад тисячу набоїв. Ця тема також надовго увійшла до новини "РІА Новини".