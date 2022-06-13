Цель — уничтожить изнутри: в России обвинили СБУ в развязывании против нее "нарковойны"

Российская пропаганда утверждает, что из Украины в РФ наладили поставки особо опасных синтетических наркотиков, чтобы уничтожить Россию изнутри. При этом деньги, вырученные от наркоторговли, шли на поддержку "Правого сектора" и "Азова".

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Пропагандистское российское новостное агентство "РИА Новости" опубликовало "расследование", в котором утверждается, что уже восемь лет Украина заливает Россию синтетическими наркотиками. В результате они стали столь же популярны, как и героин в 1990-х годах.

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В российских правоохранительных органах авторам "расследования" рассказали, что после 2014 года украинцы наладили мощные потоки поставок в Россию мефедрона и альфа-ПВП, так называемых "солей" и "спидов".

"По сути, это была некая гибридная война, которая была объявлена ​​против нас, и она продолжается уже восемь лет", — заявил источник в роснаркоконтроле.

В МВД РФ сообщили, что с 2014 по 2021 год по обвинению в совершении преступлений, связанных с наркотиками, в России задержали около 7,2 тыс. граждан Украины.

Из "ополченцев" в наркокурьеры

В качестве примера пропагандисты привели историю 35-летнего уроженца Донецка Артема. В 2014 году он стал добровольцем "народного ополчения". После нескольких лет службы ушел в отставку. На гражданке денег заработать не получалось, поэтому Артем долго не раздумывал, когда получил в соцсети ВК предложение поработать наркокурьером в России. Пройдя в Луганске короткое собеседование, Артем отправился в РФ, где его и арестовали во время очередной доставки.

"Многие находили объявления о работе в России в автобусах, магазинах, на вокзалах или в интернете, — пишет "РИА Новости". — Обещанная зарплата была довольно высокой по украинским меркам".

Опрошенные пропагандистами украинские заключенные утверждают, что их втянули в незаконный бизнес агенты СБУ.

"Артем из Донецка говорит, что на собеседовании в Луганске вербовщик показал ему удостоверение СБУ и сказал, что ищет наркокурьеров для работы в России", — пишет агентство, не уточняя, что с 2014 года Луганск находится под контролем РФ.

[ + – ] Уроженец Донецка Артем утверждает, что его завербовали агенты СБУ

В российских спецслужбах заявили, что в 2019 году в Белгородской области изъяли 62 кг наркотиков, в том числе 7 кг синтетических. В 2020 году — уже 534 кг, из которых более половины (343 кг) — синтетические наркотики. В 2021 году показатель удвоился, а доля синтетических наркотиков выросла до более чем 75% или 867 кг.

Деньги для "Правого сектора"

Спецслужбы утверждают, что вырученные деньги поступали в Украину, через QIWI-кошельки, платежи в криптовалюте и банковские переводы. Служба безопасности Украины при этом закрывала глаза на вербовку наркоторговцев, взамен получая часть выручки.

"Деньги использовали для финансирования праворадикальных структур, таких как "Правый сектор" и "Азов", — отмечает РИА Новости. — Однако на повестке дня кураторов было нечто большее, чем просто получение сверхприбылей. Их целью было добиться того, чтобы молодые люди в России "захлебнулись наркотиками". Известны случаи, когда правительства наводняли другие страны наркотиками в рамках своей политической программы".

В чем еще обвиняло Украину агентство "РИА Новости"

Весной пропагандисты распространили видеосюжет, в котором утверждалось, что украинские солдаты прибегают к использованию черной магии, чтобы укрепить силу оружия.

В апреле ФСБ заявило о том, что украинцы готовили убийство пропагандиста Владимира Соловьева. В российской спецслужбе утверждали, что члены задержанной группы якобы действовали по приказу СБУ, а курировали их из ЦРУ. При этом во время задержания у подозреваемых якобы нашли наркотики, обрез и более тысячи патронов. Эта тема также надолго вошла в новостную повестку "РИА Новости".