РосСМИ обвинили украинских солдат в использовании черной магии (фото, видео)

По заявлению российских пропагандистов, минометчики ВСУ пытались "освятить" оружие и делали пометки кровью.

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На окраине села Трехизбенка Луганской области российские пропагандисты обнаружили граффити, в котором разглядели оккультный символ. По заявлению "РИА Новости", граффити было нарисовано на стене здания, где располагался штаб украинских минометчиков.

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"На стене обнаружена сатанинская печать, вызывающая ассоциации с голливудскими фильмами про нечистую силу", — сказано в сообщении российского агентства.

Его сотрудники обратились за комментариями к культурологу Екатерине Дайс, которая не смогла пояснить, что означает обнаруженный символ, но при этом назвала его магическим.

"Это магический сигил (символ), состоящий из многих пересекающихся линий. Что он означает, трудно сказать наверняка, в нем можно увидеть и перевернутый знак анархии, и часть знака "СС", руну зиг, она четко видна в крайнем левом секторе круга, и написанную по-немецки букву иврита "зайн", означающую меч или оружие", — сказала Дайс.

Она уверена, что на граффити изображена "магическая печать темных сил", которая сочетает в себе идеи анархии, оружия и нацистской символики.

"Возможно, авторы заклинания проводили ритуалы по укреплению оружия или "просили" послать им больше оружия", — считает Дайс.

Также "РИА Новости" отмечает, что в штабе обнаружили пресс-релиз с рассказом о потерях в Донбассе. На документе есть следы крови, что также расценили доказательством оккультных практик.

Заявления пропагандистов рассмешили даже российских астрологов.

"Видела ли я этот кружочек? Да. Это магическая печать? Маловероятно… Общий дизайн — черточки и буквы внутри круга — да, общий дизайн похож, но в таких "печатях" важна точность, а тут ее нет. Известно ли, что надпись нарисовали именно украинские минометчики? Тоже нет, — заявила, к примеру, астролог Галина Бедненко. — "Заин" вообще сленгово — "х…".

Напомним, 1 мая советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк перечислил признаки новой идеологии России: геноцид по признаку иного гражданства, фильтрационные лагеря, массовые умышленные убийства мирных граждан, оправдание захвата чужой территории собственной "избранностью". Россию он назвал создателем новой реакционной и человеконенавистнической идеологии — рашизма.