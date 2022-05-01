"Теперь официально": Подоляк рассказал о новом символе РФ в мире

По словам советника главы ОП, кроме "воина с унитазом" Россия также теперь является автором новой реакционной идеологии, по всей схожести напоминающей нацизм.

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк перечислил признаки новой идеологии России: геноцид по признаку иного гражданства, фильтрационные лагеря, массовые умышленные убийства мирных граждан, оправдание захвата чужой территории собственной "избранностью". Об он опубликовал пост в своем Telegram-канале.

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Толпы полицейских в РФ и на временно оккупированных территориях разгоняют протестующих и задерживает даже участников одиночных пикетов. Люди могут держать в руках плакаты с надписью "Нет войне", даже пустые листы бумаги, и тем не менее их задерживают.

В отношении участников массовых проукраинских митингов на юге Украины применяется слезоточивый газ, бронетранспортеры и стрелковое оружие.

В городах южной части Украины отключают связь и интернет, чтобы беспрепятственно распространять российскую пропаганду.

"Панически перекрашивают по всей территории Рф желто-голубые цвета. Правильно, ни желтый, ни голубой современной коричневой РФ не подходят", — отмечает советник главы ОП.

На оккупированных территориях восстанавливают памятники Ленину. По словам Подоляка, этот раритет оказался единственным z-символом нового "русского мира", кроме воровства унитаза.

"Кстати, российский воин с унитазом – памятник новой России", — сказал советник.

Россию он назвал создателем новой реакционной и человеконенавистнической идеологии — рашизма и перечислил основные ее признаки, которые очень близки нацистской идеологии:

геноцид по признаку иного гражданства; фильтрационные лагеря;

массовые умышленные убийства мирных граждан;

оправдание убийств и захвата чужой территории собственной "избранностью".

"Рашизм отличается осознанным массовым согласием российского общества на максимально варварские убийства и разрушения", — говорится в публикации.

РФ добровольно изолировала себя от остального мира, при этом оказались забытыми все посылы и конструкты прошлых лет, на которые опиралась пропаганда, как то: "русская весна", "русский мир", День Победы, да и в целом русская культура и даже российский спорт. Никто из мировых селебрити пока не высказался в поддержку РФ.

Ранее Фокус сообщал, что Анджелина Джоли расплакалась на встрече с украинцами во Львове. Голливудская актриса пообщалась с людьми, которые эвакуировались на поезде из Покровска Донецкой области.