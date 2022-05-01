"Теперь официально": Подоляк рассказал о новом символе РФ в мире
По словам советника главы ОП, кроме "воина с унитазом" Россия также теперь является автором новой реакционной идеологии, по всей схожести напоминающей нацизм.
Мы . Мы из Украины
С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами.Поддержать
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк перечислил признаки новой идеологии России: геноцид по признаку иного гражданства, фильтрационные лагеря, массовые умышленные убийства мирных граждан, оправдание захвата чужой территории собственной "избранностью". Об он опубликовал пост в своем Telegram-канале.
Толпы полицейских в РФ и на временно оккупированных территориях разгоняют протестующих и задерживает даже участников одиночных пикетов. Люди могут держать в руках плакаты с надписью "Нет войне", даже пустые листы бумаги, и тем не менее их задерживают.
В отношении участников массовых проукраинских митингов на юге Украины применяется слезоточивый газ, бронетранспортеры и стрелковое оружие.
В городах южной части Украины отключают связь и интернет, чтобы беспрепятственно распространять российскую пропаганду.
"Панически перекрашивают по всей территории Рф желто-голубые цвета. Правильно, ни желтый, ни голубой современной коричневой РФ не подходят", — отмечает советник главы ОП.
На оккупированных территориях восстанавливают памятники Ленину. По словам Подоляка, этот раритет оказался единственным z-символом нового "русского мира", кроме воровства унитаза.
"Кстати, российский воин с унитазом – памятник новой России", — сказал советник.
Россию он назвал создателем новой реакционной и человеконенавистнической идеологии — рашизма и перечислил основные ее признаки, которые очень близки нацистской идеологии:
- геноцид по признаку иного гражданства; фильтрационные лагеря;
- массовые умышленные убийства мирных граждан;
- оправдание убийств и захвата чужой территории собственной "избранностью".
"Рашизм отличается осознанным массовым согласием российского общества на максимально варварские убийства и разрушения", — говорится в публикации.
РФ добровольно изолировала себя от остального мира, при этом оказались забытыми все посылы и конструкты прошлых лет, на которые опиралась пропаганда, как то: "русская весна", "русский мир", День Победы, да и в целом русская культура и даже российский спорт. Никто из мировых селебрити пока не высказался в поддержку РФ.
Ранее Фокус сообщал, что Анджелина Джоли расплакалась на встрече с украинцами во Львове. Голливудская актриса пообщалась с людьми, которые эвакуировались на поезде из Покровска Донецкой области.