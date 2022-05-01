"Тепер офіційно": Подоляк розповів про новий символ РФ у світі

За словами радника голови ОП, окрім "воїна з унітазом", Росія також тепер є автором нової реакційної ідеології, яка схожістю нагадує нацизм.

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Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк перерахував ознаки нової ідеології Росії: геноцид за ознакою іншого громадянства, фільтраційні табори, масові навмисні вбивства мирних громадян, виправдання захоплення чужої території власною "обраністю". Про це він опублікував пост у своєму Telegram-каналі.

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Натовпи поліцейських у РФ і на тимчасово окупованих територіях розганяють протестувальників та затримують навіть учасників поодиноких пікетів. Люди можуть тримати в руках плакати з написом "Ні війні", навіть порожні аркуші паперу, проте їх затримують.

Проти учасників масових проукраїнських мітингів на півдні України застосовують сльозогінний газ, бронетранспортери та стрілецьку зброю.

У містах південної частини України відключають зв'язок та інтернет, щоб безперешкодно поширювати російську пропаганду.

"Панічно перефарбовують по всій території Росії жовто-блакитні кольори. Правильно, ні жовтий, ні синій сучасній коричневій РФ не підходять", — зазначає радник глави ОП.

На окупованих теренах відновлюють пам'ятники Леніну. За словами Подоляка, цей раритет виявився єдиним z-символом нового "російського миру", крім крадіжки унітазу.

"До речі, російський воїн з унітазом — пам'ятник нової Росії", — сказав радник.

Росію він назвав творцем нової реакційної та людиноненависницької ідеології — рашизму та перерахував основні її ознаки, які дуже близькі до нацистської ідеології:

геноцид за ознакою іншого громадянства; фільтраційні табори;

масові умисні вбивства мирних громадян;

виправдання вбивств та захоплення чужої території власною "обраністю".

"Рашизм відрізняється усвідомленою масовою згодою російського суспільства на максимально варварські вбивства та руйнування", — йдеться в публікації.

РФ добровільно ізолювала себе від решти світу, водночас виявилися забутими всі посили та конструкти минулих років, на які спиралася пропаганда, як то: "російська весна", "російський мир", День Перемоги, та й загалом російська культура і навіть російський спорт. Ніхто зі світових селебріті поки не висловився на підтримку РФ.

Раніше Фокус повідомляв, що Анджеліна Джолі розплакалася на зустрічі з українцями у Львові. Голлівудська акторка поспілкувалася з людьми, які евакуювалися потягом із Покровська Донецької області.