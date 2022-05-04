РосЗМІ звинуватили українських солдатів у використанні чорної магії (фото, відео)

За заявою російських пропагандистів, мінометники ЗСУ намагалися "освятити" зброю та робили позначки кров'ю.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

На околиці села Трьохізбенка Луганської області російські пропагандисти виявили графіті, у якому розгледіли окультний символ. За заявою "РІА Новини", графіті було намальовано на стіні будівлі, де розміщувався штаб українських мінометників.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

"На стіні виявлено сатанинська печатка, що викликає асоціації з голлівудськими фільмами про нечисту силу", — сказано в повідомленні російського агентства.

Його співробітники звернулися за коментарями до культурологині Катерини Дайс, яка не змогла пояснити, що означає виявлений символ, але назвала його магічним.

"Це магічний сигіл (символ), що складається з багатьох ліній. Що він означає, важко сказати напевне, у ньому можна побачити і перевернутий знак анархії, і частину знака "СС", руну зиг, її чітко видно в крайньому лівому секторі кола, і написану німецькою букву івриту "зайн", що означає меч або зброю", — сказала Дайс.

Вона впевнена, що на графіті зображено "магічну печатку темних сил", яка поєднує в собі ідеї анархії, зброї та нацистської символіки.

"Можливо, автори заклинання проводили ритуали зі зміцнення зброї або "просили" надіслати їм більше зброї", — вважає Дайс.

Також "РІА Новини" зазначає, що в штабі виявили пресреліз із розповіддю про втрати на Донбасі. На документі є сліди крові, які також розцінили як доказ окультних практик.

Заяви пропагандистів розсмішили навіть російських астрологів.

"Чи бачила я цей кружечок? Так. Це магічна печать? Малоймовірно… Загальний дизайн — рисочки та літери всередині кола — так, загальний дизайн схожий, але в таких "печатях" важлива точність, а її немає. Чи відомо, що напис намалювали саме українські мінометники? Теж ні, — заявила, наприклад, астрологиня Галина Бедненко. — "Заїн" взагалі сленгово — "х …".

Нагадаємо, 1 травня радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк перерахував ознаки нової ідеології Росії: геноцид за ознакою іншого громадянства, фільтраційні табори, масові навмисні вбивства мирних громадян, виправдання захоплення чужої території власною "обраністю". Росію він назвав творцем нової реакційної та людиноненависницької ідеології — рашизму.