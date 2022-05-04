RU
RU
Розділи
Матеріали
Світ Російсько-українська війна

РосЗМІ звинуватили українських солдатів у використанні чорної магії (фото, відео)

5555
солдати ЗСУ, чорна магія, російські пропагандисти
Фото: ukranews.com | У Росії з усією серйозністю заявляють про те, що солдати ЗСУ використовують чорну магію

За заявою російських пропагандистів, мінометники ЗСУ намагалися "освятити" зброю та робили позначки кров'ю.

На околиці села Трьохізбенка Луганської області російські пропагандисти виявили графіті, у якому розгледіли окультний символ. За заявою "РІА Новини", графіті було намальовано на стіні будівлі, де розміщувався штаб українських мінометників.

"На стіні виявлено сатанинська печатка, що викликає асоціації з голлівудськими фільмами про нечисту силу", — сказано в повідомленні російського агентства.

Його співробітники звернулися за коментарями до культурологині Катерини Дайс, яка не змогла пояснити, що означає виявлений символ, але назвала його магічним.

"Це магічний сигіл (символ), що складається з багатьох ліній. Що він означає, важко сказати напевне, у ньому можна побачити і перевернутий знак анархії, і частину знака "СС", руну зиг, її чітко видно в крайньому лівому секторі кола, і написану німецькою букву івриту "зайн", що означає меч або зброю", — сказала Дайс.

Вона впевнена, що на графіті зображено "магічну печатку темних сил", яка поєднує в собі ідеї анархії, зброї та нацистської символіки.

"Можливо, автори заклинання проводили ритуали зі зміцнення зброї або "просили" надіслати їм більше зброї", — вважає Дайс.

Також "РІА Новини" зазначає, що в штабі виявили пресреліз із розповіддю про втрати на Донбасі. На документі є сліди крові, які також розцінили як доказ окультних практик.

Заяви пропагандистів розсмішили навіть російських астрологів.

"Чи бачила я цей кружечок? Так. Це магічна печать? Малоймовірно… Загальний дизайн — рисочки та літери всередині кола — так, загальний дизайн схожий, але в таких "печатях" важлива точність, а її немає. Чи відомо, що напис намалювали саме українські мінометники? Теж ні, — заявила, наприклад, астрологиня Галина Бедненко. — "Заїн" взагалі сленгово — "х …".

Нагадаємо, 1 травня радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк перерахував ознаки нової ідеології Росії: геноцид за ознакою іншого громадянства, фільтраційні табори, масові навмисні вбивства мирних громадян, виправдання захоплення чужої території власною "обраністю". Росію він назвав творцем нової реакційної та людиноненависницької ідеології — рашизму.