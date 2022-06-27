1300 рублів на день: у РФ набирали масовку для зйомок сюжетів на Донбасі (фото)

Роботодавець в оголошенні обіцяв найманим співробітникам безплатний трансфер, а також харчування та проживання в ОРДЛО.

У Росії оголосили набір акторів, яких планують залучити до зйомки роликів на території окупованого Донбасу. Відповідне оголошення опубліковане на платформі Avito.

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Так, у Санкт-Петербурзі оголосили набір акторів, які хочуть залучити у зйомці ток-шоу, а також коротких репортажів.

У самому оголошенні сказано, що масовку надсилатимуть на територію окупованого Донбасу, а за один знімальний день пропонують від 1300 рублів (близько 720 гривень). Роботодавець також обіцяє надати найманим співробітникам безплатний трансфер, харчування та проживання в тимчасово непідконтрольних Україні районах Донецької та Луганської областей.

"Якщо оголошення активно — значить набір ще йде. Оплата — від 1300 рублів на день. Чим складніше проєкт і довше часу зйомка, тим більше оплата. Люди потрібні різного віку і зовнішністю. Пишіть — всім відповімо по черзі", — йдеться в повідомленні на платформі про набір масовки.

Примітно, що оголошення про пошук акторів для зйомок на окупованому Донбасі оперативно видалили, але в соціальних мережах залишився скриншот опублікованої пропозиції про роботу за 1300 рублів на день.

[ + – ] У РФ оголосили набір акторів для зйомок сюжетів на Донбасі

Нагадаємо, раніше росЗМІ опублікували пропагандистський матеріал, у якому звинуватили СБУ у "розв'язуванні нарковійни" проти Росії. За словами російських журналістів, українські правоохоронці начебто налагодили постачання особливо небезпечних синтетичних наркотиків для того, щоб знищити країну-агресора зсередини.

Також повідомлялося, що з метою дезінформації зловмисник через технологію DeepFake говорив від імені мера Києва Віталія Кличка з європейськими політиками.