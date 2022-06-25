"Несправжній" Кличко через DeepFake поговорив з мерами Берліна та Мадрида (фото)

Зловмисник із фальшивої електронної пошти відправив європейським політикам повідомлення із пропозицією провести конференцію в Zoom.

Невідомий зловмисник, використовуючи технологію DeepFake, спілкувався із європейськими політиками від імені мера Києва Віталія Кличка. Про це міський голова повідомив у своєму Telegram-каналі.

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За його словами, інцидент стався у п'ятницю, 24 червня.

Від імені Віталія Кличка з фальшивої електронної пошти європейським політикам надіслали повідомлення із пропозицією організувати бесіду через програму Zoom. Мер Києва наголосив, що подібну ініціативу схвалили мери Мадрида та Берліна, оскільки чиновники такого рангу оперативно реагують на звернення української влади.

Кличко також розповів, що невідомий зловмисник, використовуючи технологію DeepFake, спілкувався із європейськими мерами від його обличчя.

"Ворог не вгамовується і веде війну на всіх фронтах — зокрема, щодо дезінформації, дискредитації українських політиків. Щоб посварити з європейськими партнерами, щоб Україні не допомагали", — продовжив Віталій Кличко і додав, що цей інцидент мають розслідувати не лише українські, а й західні правоохоронці.

Мер Києва також додав, що гібридна війна та дезінформація активно обговорюватимуться на саміті НАТО в Мадриді, на якому у складі делегації очікуються керівник столиці, його брат Володимир Кличко, а також президент України Володимир Зеленський.

[ + – ] Зловмисник через DeepFake спілкувався з європейськими політиками від імені Кличка

Інцидент із зловмисником, який використав технологію DeepFake, також підтвердила канцелярія мера Берліна Франциска Гіффай.

"Не було жодних доказів того, що відеоконференція проводилася не з реальною людиною. Мабуть, це фальсифікація", — йдеться у повідомленні відомства.

[ + – ] Зловмисник через DeepFake спілкувався з європейськими політиками від імені Кличка

Нагадаємо, раніше російський пранкер Лексус, представившись мером Києва Віталієм Кличком, зателефонував президенту України Володимиру Зеленському і заявив про бажання піти у відставку з посади міського голови.

Також повідомлялося, що російські пранкери від імені соратників опозиціонера Олексія Навального брали участь у відеоконференції з нардепами від фракції "Слуга народу".