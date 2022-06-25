"Поддельный" Кличко через DeepFake поговорил с мэрами Берлина и Мадрида (фото)

Злоумышленник с фальшивой электронной почты отправил европейским политикам сообщения с предложением провести конференцию в Zoom.

Неизвестный злоумышленник, используя технологию DeepFake, общался с европейскими политиками от лица мэра Киева Виталия Кличко. Об этом городской голова сообщил в своем Telegram-канале.

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По его словам, инцидент произошел в пятницу, 24 июня.

От имени Виталия Кличко с фальшивой электронной почты европейским политикам отправили сообщения с предложением организовать беседу через приложение Zoom. Мэр Киева подчеркнул, что подобную инициативу одобрили мэры Мадрида и Берлина, поскольку чиновники такого ранга оперативно реагируют на обращение украинских властей.

Кличко также рассказал, что неизвестный злоумышленник, используя технологию DeepFake, общался с европейскими мэрами от его лица.

"Враг не унимается и ведет войну на всех фронтах — в частности, по дезинформации, по дискредитации украинских политиков. Чтобы рассорить с европейскими партнерами, чтобы Украине не помогали", — продолжил Виталий Кличко и добавил, что этот инцидент должны расследовать не только украинские, но и западные правоохранители.

Мэр Киева также добавил, что гибридная война и дезинформация будет активно обсуждаться на саммите НАТО в Мадриде, на котором в составе делегации ожидаются руководитель столицы, его брат Владимир Кличко, а также президент Украины Владимир Зеленский.

[ + – ] Злоумышленник через DeepFake общался с европейскими политиками от лица Кличко

Инцидент со злоумышленником, который использовал технологию DeepFake, также подтвердила канцелярия мэра Берлина Франциски Гиффай.

"Не было никаких доказательств того, что видеоконференция проводилась не с реальным человеком. Вероятно, это фальсификация", — говорится в сообщении ведомства.

[ + – ] Злоумышленник через DeepFake общался с европейскими политиками от лица Кличко

Напомним, ранее российский пранкер Лексус, представившись мэром Киева Виталием Кличко, позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому и заявил о желании уйти в отставку с должности городского головы.

Также сообщалось, что российские пранкеры от лица соратников оппозиционера Алексея Навального участвовали в видеоконференции с нардепами от фракции "Слуга народа".