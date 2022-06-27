1300 рублей в день: в РФ набирали массовку для съемок сюжетов на Донбассе (фото)

Работодатель в объявлении обещал наемным сотрудникам бесплатный трансфер, а также питание и проживание в ОРДЛО.

В России объявили набор актеров, которых планируют задействовать в съемке роликов на территории оккупированного Донбасса. Соответствующее объявление опубликовали на платформе Avito.

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Так, в Санкт-Петебурге объявили набор актеров, которых хотят задействовать в съемке ток-шоу, а также коротких репортажей.

В самом объявлении сказано, что массовку будут отправлять на территорию оккупированного Донбасса, а за один съемочный день предлагают от 1300 рублей (около 720 гривен). Работодатель также обещает предоставить наемным сотрудникам бесплатный трансфер, питание и проживание во временно неподконтрольных Украине районах Донецкой и Луганской областей.

"Если объявление активно — значит набор еще идет. Оплата — от 1300 рублей в день. Чем сложнее проект и дольше времени съемка, тем больше оплата. Люди нужны разных возрастов и внешностей. Пишите — всем ответим в порядке очереди", — говорится в сообщении на платформе о наборе массовки.

Примечательно, что объявление о поиске актеров для съемок на оккупированном Донбассе оперативно удалили, но в социальных сетях остался скриншот опубликованного предложения о работе за 1300 рублей в день.

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Напомним, ранее росСМИ опубликовали пропагандистский материал, в котором обвинили СБУ в "развязывании нарковойны" против России. По словам российских журналистов, украинские правоохранители якобы наладили поставки особо опасных синтетических наркотиков для того, чтобы уничтожить страну-агрессор изнутри.

Также сообщалось, что в целях дезинформации злоумышленник через технологию DeepFake говорил от лица мэра Киева Виталия Кличко с европейскими политиками.