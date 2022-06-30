Литву за 3 дня: пропагандисты в России придумали новую мечту (видео)

В эфире телеканала НТВ российский историк сказал, что военные при хорошем темпе наступления захватят сухопутный коридор, соединяющий Беларусь с Калининградской областью.

Российские пропагандисты в эфире ток-шоу "Место встречи" на телеканале НТВ рассуждали, как им хватит 3 дня для прорыва в Литву. Запись шоу опубликована 30 июня в YouTube.

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Историк Константин Сивков, выступающий в роли эксперта, сказал о проведении военной операции против страны.

"Разговоры про конвой через территорию Литвы – это фактически начало операции по деблокаде по сувалкскому коридору — проведение наступательной операции. Кстати, оперативная линия небольшая — всего 60 километров. При хорошем темпе наступления – это 3 дня".

Специалист принял во внимание, что нападение на Литву будет означать чистую войну с НАТО.

"По формальным признакам уже сейчас имеет место третья мировая война… Дипломатические меры должны быть, экономические меры — в мягкой форме. В военном плане надо заявлять о создании таких видов оружия, которые их устрашат (Сивков говорит о странах Запада, – ред.)", – заключил он.

Напомним, что в России ранее набирали актеров для съемки пропагандистских роликов на оккупированном Донбассе, им обещали за 1 съемочный день от 1300 рублей (около 720 гривен).

РосСМИ накануне публиковали материал, в котором обвинили СБУ в "развязывании нарковойны" против РФ. Российские журналисты рассказывали, как украинские правоохранители якобы наладили поставки особо опасных синтетических наркотиков для уничтожения России изнутри.