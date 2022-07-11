Сьомий пакет санкцій: газове ембарго — це відповідь на шантаж Кремля, — Єрмак

Захід має продемонструвати, що більше не залежатиме від російських енергоресурсів, вважає голова Офісу Президента.

Західні країни розробляють сьомий пакет санкцій проти Росії. Про це в Telegram написав керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

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Політик наголосив, що Польща виступає за газове ембарго проти країни-агресора. За його словами, саме такий крок пропонувала Україна.

"Газове ембарго — це сильна відповідь на будь-який енергетичний шантаж Кремля", — прокоментував голова ОП.

Єрмак вважає, що західний світ має продемонструвати, що більше не залежатиме від російських енергоресурсів.

Раніше прем'єр-міністерка Швеції Магдалена Андерссон розповіла, що сьомий пакет санкцій Європейського Союзу проти РФ поки не погоджений. Політикиня зазначила, що її країна підтримує газове ембарго проти країни-агресора, проте інші держави в ЄС виступають із іншою позицією.

"Ми відкриті для того, щоб включити газ у санкційний пакет, але Швеція взагалі не залежить від російського газу. Я згодна, що це має інший вигляд в інших європейських країнах", — уточнила Андерссон.

За її словами, важливо, що зараз ЄС працює над повномасштабною реалізацією всіх попередніх санкційних пакетів, щоб вони втілювались у повному обсязі, без можливості лазівок для Росії.

Нагадаємо, Євросоюз внесе поправки щодо блокади Калінінграда до нового пакету санкцій. Європейські чиновники боїться тиску на Литву.

Раніше Фокус розповідав, навіщо ЄС має намір включити золото до нового санкційного пакета проти Росії.