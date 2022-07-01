Євросоюз внесе поправки щодо блокади Калінінграда до нового пакету санкцій, — Bloomberg

Європейські чиновники бояться тиску на Литву. У МЗС РФ кажуть, що ЄС прийняв попередження про серйозні наслідки за перекриття транзитного шляху.

Євросоюз включить до сьомого пакету санкцій проти Росії коригування правил транзиту до Калінінградської області через Литву підсанкціонованих російських товарів. Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на інформовані джерела.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Частина європейських чиновників побоюється можливого тиску на Литву, щоб вона змінила позицію та дозволила транзит російських товарів до Калінінграду. Один зі співрозмовників наголосив, що будь-які правила застосування санкцій мають поширюватися на весь Євросоюз, а не на Литву окремо.

Деякі країни ЄС наполягають на жорсткіших санкціях, включаючи газове ембарго, але в блоці мало охочих перейти до таких сміливих дій через дефіцит і зростання цін на сировину, зазначає агентство.

Імовірно, що в найближчому майбутньому очікується посилення та розширення вже чинних санкцій на експорт технологій щодо російських олігархів і юридичних осіб, кажуть джерела.

За словами співрозмовників, держави-члени ЄС заморозили майже 14 млрд євро активів підсанкційних олігархів.

[ + – ] Деякі країни ЄС наполягають на введенні проти РФ газового ембарго Фото: Фокус

Євросоюз у черговому пакеті санкцій передбачив обмеження на експорт золота з РФ для перекриття джерел доходів Москви.

Росія — друга у світі країна за обсягом видобутку золота, у 2021 році вона експортувала дорогоцінного металу на 12,6 млрд фунтів стерлінгів.

Блокада Калінінграда: Росія готова до будь-яких сценаріїв

Заступник глави МЗС Росії Олександр Грушко вважає, що в Євросоюзі прийняли попередження про "серйозні наслідки" в разі заборони на транзит до Калінінграда.

"Російська Федерація готова до будь-яких сценаріїв розвитку навколо проблеми транзиту до Калінінграда. М'яч на стороні Євросоюзу та Литви", — каже він.

[ + – ] Грушко впевнений, що в ЄС прийняли попередження про "серйозні наслідки"

Чиновник наголосив на підготовці контрзаходів на випадок, якщо проблему не вирішать.

ЗМІ раніше писали про обурення уряду Німеччини забороною Литви на транзит російських товарів. Це може призвести до застосування Росією військової сили для пробиття сухопутного коридору.

Нагадаємо, що 20 червня влада Литви заборонила транзит російських товарів через свою територію. Росія погрожувала вирішити проблему блокади Калінінграда в будь-який спосіб.

Депутат литовського Сейму Матас Малдейкіс заявив, що РФ нагнітає істерію навколо транзиту з Калінінграда, тому що повний пакет санкцій ЄС поширюється приблизно на половину товарів, що ввозяться.