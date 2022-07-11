Енергоємні компанії Франції переходять на мазут у разі дефіциту газу

Французьке виробництво прискорило виконання своїх планів, щоб уникнути надзвичайних ситуацій. Це можливо, якщо подальше скорочення російських постачань газу призведе до повного відключення електроенергії.

Енергетичні компанії Франції почали переводити газові котли на роботу на мазуті в разі зупинення постачання газу з РФ. Про це пише Euractiv.

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Як уточнює видання, підприємства також прискорили виконання своїх планів, побоюючись надзвичайних ситуацій через подальше скорочення російських постачань.

На минулих вихідних у місті Екс-ан-Прованс на півдні Франції відбулася економічна конференція, в межах якої кілька топменеджерів заявили, що готуються до можливих відключень електроенергії.

"Ми переобладнали наші котли, щоб вони могли працювати на газі або мазуті, і ми навіть можемо перейти на вугілля, якщо нам це буде потрібно", — розповів Флоран Менего, голова Michelin — одного з провідних світових виробників шин.

За його словами, мета полягає в тому, щоб уникнути закриття заводу в разі дефіциту. Разом з тим він зазначив, що хоч дефіцит газу в Європі і можливий, але нафта все одно буде доступна як альтернативний варіант.

Голова правління іншої промислової компанії, ім'я якої видання не називає, в кулуарах сказав, що всі великі підприємства Франції планують перейти на мазут найближчим часом.

Міністр економіки та фінансів Франції Брюно Ле Мер, який також виступив на конференції, уточнив, що уряд країни готується до повного припинення постачання російського газу.

"Сьогодні це найімовірніший варіант. Однак це має на увазі, що ми прискоримо нашу енергетичну незалежність", — прокоментував французький чиновник.

Як зазначає видання, Франція використовує атомну енергетику для виробництва близько 70% своєї електрики. Тобто країна значно менше залежить від російського газу, ніж, наприклад, сусідня Німеччина.

З 11 липня Росія припинила постачати газ до Європи газопроводом "Північний потік". Зупинку трубопроводу в Росії пояснили технічними роботами. Але ще в червні Канада через антиросійські санкції затримала повернення газоперекачувальних агрегатів після ремонту.

Раніше глава Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що відповіддю на енергетичний шантаж Кремля має стати газове ембарго проти РФ.