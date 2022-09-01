"Мы им не будем поставлять нефть": в Кремле угрожают Западу из-за санкций

Российский политик утверждает, что установление предельной цены на нефть — полный абсурд, за который "будут платить европейские потребители".

Вице-премьер-министр РФ Александр Новак заявил, что Москва не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые поддержат предел цен на них. Об этом пишет российское агентство РИА Новости.

По словам политика, ограничения цен на нефть – это "полный абсурд", а также вмешательство в рыночные механизмы. Он уверен, что в первую очередь за это будут платить европейские потребители.

"Мы просто для таких компаний или стран, которые будут вводить ограничения, мы им не будем поставлять нефть и нефтепродукты, поскольку мы не будем работать на нерыночных условиях", — заявил Новак.

Напомним, что ранее страны G7 во время виртуальной встречи собираются одобрить план по ограничению цен на российскую нефть. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Однако разногласия по этому вопросу есть и среди членов-стран "Большой семерки".

Отметим, что ранее Новак уже заявлял о том, что РФ не будет поставлять нефть на мировой рынок, если Кремль не удовлетворит предельная цена.

Кроме того, Фокус сообщал, что Япония снова начала покупать российскую нефть. Хотя импорт российского топлива в Японию июне был доведен до нуля, спустя месяц он возобновился. За год объем закупок сократился на 65%.

Еще напомним, что Южная Европа и Турция активно скупают российскую нефть Urals. Россия компенсировала потерю клиентов в Северной Европе уровнем закупок нефти в Италии и Турции. За неделю 34 танкера отгрузили более 24 млн баррелей нефти с экспортных терминалов РФ.