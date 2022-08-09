Южная Европа и Турция активно скупают российскую нефть Urals, – Bloomberg
Россия компенсировала потерю клиентов в Северной Европе уровнем закупок нефти в Италии и Турции. За неделю 34 танкера отгрузили более 24 млн баррелей нефти с экспортных терминалов РФ.
Импортеры нефти из Южной Европы активно скупают российскую нефть Urals, за 4 месяца до начала действия нефтяного эмбарго. Об этом пишет агентство Bloomberg ссылаясь на данные о передвижении танкеров.
Отгрузки российской нефти в порты Италии и Турции сильно выросли за последнюю неделю. Благодаря этому РФ компенсировала потерю поставок клиентам в Северной Европе, отметили авторы материала.
Объем поставок нефти с терминалов в Балтийском и Черном морях на нефтеперерабатывающие заводы в Италии выросли до 7-недельного максимума, в Турции наблюдался самый высокий уровень поставок за последние 6 недель.
Первая с апреля партия нефти Urals на прошлой неделе зашла в испанские порты, танкеры привезли первую с февраля партию российской нефти из Балтийского моря в Грецию.
"Увеличение поставок российской нефти в несколько европейских стран накануне вступления в силу санкций подчеркивает трудности, с которыми регион столкнется, чтобы покончить с зависимостью от московской нефти", – отметили журналисты.
Импорт нефти из России по морю – сколько танкеры привозят за день
Морские перевозки сырой нефти из РФ стабилизировались на уровне 500 тыс. баррелей в день. Средний объем поставок – 3,25 миллиона баррелей в день.
В общей сложности 34 танкера отгрузили 24,2 млн баррелей с экспортных терминалов страны за неделю до 5 августа.
Поступления в бюджет России от экспорта сырой нефти растут. Bloomberg пишет, что средний доход за 4 недели вырос до 11-недельного максимума.
Объем поставок из России в Северную Европу за четыре недели до 5 августа упал на четверть и составил в среднем 317 тыс. баррелей в день.
Совокупные поставки в Болгарию и Румынию выросли до трехнедельного максимума – 255 тыс. баррелей в день.
Напомним, что страны "Большой семерки" хотят к 5 декабря установить механизм, ограничивающий цены на экспорт нефти из РФ. В G7 планируют, чтобы цену на российскую нефть устанавливал картель покупателей.
Россия грозит отказом от поставок нефти на мировой рынок, если ее не удовлетворит предельная цена.Важно
Фокус ранее писал про увеличение уровня отгрузок бензина и нефти из России на Ближний Восток. В июне поставки нефти достигли рекордных 155 тыс. баррелей в день, а в отгрузки в Европу сократились на 30%.
Американская транснациональная нефтесервисная компания Baker Hughes 1 августа объявила об уходе из российского рынка. Неоперационные убытки филиала в РФ составили 426 млн долларов.