Южная Европа и Турция активно скупают российскую нефть Urals, – Bloomberg

Россия компенсировала потерю клиентов в Северной Европе уровнем закупок нефти в Италии и Турции. За неделю 34 танкера отгрузили более 24 млн баррелей нефти с экспортных терминалов РФ.

Импортеры нефти из Южной Европы активно скупают российскую нефть Urals, за 4 месяца до начала действия нефтяного эмбарго. Об этом пишет агентство Bloomberg ссылаясь на данные о передвижении танкеров.

Отгрузки российской нефти в порты Италии и Турции сильно выросли за последнюю неделю. Благодаря этому РФ компенсировала потерю поставок клиентам в Северной Европе, отметили авторы материала.

Объем поставок нефти с терминалов в Балтийском и Черном морях на нефтеперерабатывающие заводы в Италии выросли до 7-недельного максимума, в Турции наблюдался самый высокий уровень поставок за последние 6 недель.

[ + – ] График увеличения объема отгрузок сырой нефти из российских портов за месяц

Первая с апреля партия нефти Urals на прошлой неделе зашла в испанские порты, танкеры привезли первую с февраля партию российской нефти из Балтийского моря в Грецию.

"Увеличение поставок российской нефти в несколько европейских стран накануне вступления в силу санкций подчеркивает трудности, с которыми регион столкнется, чтобы покончить с зависимостью от московской нефти", – отметили журналисты.

Импорт нефти из России по морю – сколько танкеры привозят за день

Морские перевозки сырой нефти из РФ стабилизировались на уровне 500 тыс. баррелей в день. Средний объем поставок – 3,25 миллиона баррелей в день.

В общей сложности 34 танкера отгрузили 24,2 млн баррелей с экспортных терминалов страны за неделю до 5 августа.

[ + – ] Поставки российской нефти в порты Турции сильно выросли за последнюю неделю

Поступления в бюджет России от экспорта сырой нефти растут. Bloomberg пишет, что средний доход за 4 недели вырос до 11-недельного максимума.

Объем поставок из России в Северную Европу за четыре недели до 5 августа упал на четверть и составил в среднем 317 тыс. баррелей в день.

[ + – ] Объем экспорта российской нефти в Северную Европу упал на четверть

Совокупные поставки в Болгарию и Румынию выросли до трехнедельного максимума – 255 тыс. баррелей в день.

Напомним, что страны "Большой семерки" хотят к 5 декабря установить механизм, ограничивающий цены на экспорт нефти из РФ. В G7 планируют, чтобы цену на российскую нефть устанавливал картель покупателей.

Россия грозит отказом от поставок нефти на мировой рынок, если ее не удовлетворит предельная цена.

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"Укртранснефть" прекратила прокачку российской нефти в Венгрию, Чехию и Словакию

Фокус ранее писал про увеличение уровня отгрузок бензина и нефти из России на Ближний Восток. В июне поставки нефти достигли рекордных 155 тыс. баррелей в день, а в отгрузки в Европу сократились на 30%.

Американская транснациональная нефтесервисная компания Baker Hughes 1 августа объявила об уходе из российского рынка. Неоперационные убытки филиала в РФ составили 426 млн долларов.